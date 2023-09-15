Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
У экспортеров Крыма нет сложностей с вывозом продукции за рубеж
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
АЛУШТА, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымские экспортеры вывозят грузы как морским, так и сухопутным путем, в зависимости от объемов партий. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.
"Экспорт крымской продукции осуществляется через Феодосийский, Керченский и Севастопольский порты, если речь идет о больших партиях. Перевозки небольших партий, которые можно уместить в судовой контейнер, осуществляются по сухопутному коридору через новые регионы. Их доставляют в Новороссийск и далее к получателю", – сообщила Кивико.
И добавила, что нерешаемых сложной в этой области нет. При необходимости предприниматели могут обратиться за консультацией в Южный региональный центр поддержки экспорта, Минэкономразвития РК и Минфин РК также всегда готовы оказать помощь в организации поставок и других вопросах.
"Существует некий психологический барьер. Но когда предприниматели обращаются за помощью, им все рассказывают, помогают заключить договор, выводят на торговые представительства стран за рубежом, они понимают, что их продукция востребована и начинают совсем иначе смотреть на экспортную перспективу", – отметила Кивико и привела пример компании, которая в январе даже не думала заниматься экспортными поставками, а к лету уже заключила первый контракт.
Поэтому сейчас скорее вопрос не в объемах, которые можем поставить, а в возможности зафрахтовать суда, которые способны заходить в крымские порты. Сейчас заходят суда небольшой емкости – 12-15 тысяч тонн, пояснила министр.
Ранее директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов сообщил, что России необходимо усиливать торговые связи со странами Африки и Латинской Америки, что позволит снизить риск оказаться в зависимости только от одного торгового партнера.
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