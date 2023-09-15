https://crimea.ria.ru/20230915/morem-i-sushey-kak-krymskaya-produktsiya-ukhodit-na-eksport-1131447553.html

Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт

Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт

Крымские экспортеры вывозят грузы как морским, так и сухопутным путем, в зависимости от объемов партий. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК,... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T22:08

2023-09-15T22:08

2023-09-15T22:08

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АЛУШТА, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымские экспортеры вывозят грузы как морским, так и сухопутным путем, в зависимости от объемов партий. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.И добавила, что нерешаемых сложной в этой области нет. При необходимости предприниматели могут обратиться за консультацией в Южный региональный центр поддержки экспорта, Минэкономразвития РК и Минфин РК также всегда готовы оказать помощь в организации поставок и других вопросах.Поэтому сейчас скорее вопрос не в объемах, которые можем поставить, а в возможности зафрахтовать суда, которые способны заходить в крымские порты. Сейчас заходят суда небольшой емкости – 12-15 тысяч тонн, пояснила министр.Ранее директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского Виктор Реутов сообщил, что России необходимо усиливать торговые связи со странами Африки и Латинской Америки, что позволит снизить риск оказаться в зависимости только от одного торгового партнера.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение экспертаТовары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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