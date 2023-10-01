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Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья
Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья
К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T20:03
2023-10-01T20:03
ситуация на дорогах крыма
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логистика
общество
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода. Движение по мосту возобновилось в 13:02. После отмены ограничений перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края в очереди находились порядка 300 машин. Время ожидания составляло около часа.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья

Проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Краснодарского края

20:03 01.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода. Движение по мосту возобновилось в 13:02. После отмены ограничений перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края в очереди находились порядка 300 машин. Время ожидания составляло около часа.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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