https://crimea.ria.ru/20231001/situatsiya-u-krymskogo-mosta-dannye-na-vecher-voskresenya-1131784558.html

Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья

Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья

К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T20:03

2023-10-01T20:03

2023-10-01T20:03

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_02b84d1d8fe4d4e05534040c016327bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в воскресенье был свободен с обеих сторон. В 11:20 поступила информация о перекрытии транспортного перехода. Движение по мосту возобновилось в 13:02. После отмены ограничений перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи и Краснодарского края в очереди находились порядка 300 машин. Время ожидания составляло около часа.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, новости крыма