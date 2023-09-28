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Крымский мост закрывают на ночь - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Крымский мост закрывают на ночь
Крымский мост закрывают на ночь - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымский мост закрывают на ночь
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T19:01
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России.Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
Крымский мост закрывают на ночь

Крымский мост закроют для машин до утра пятницы из-за восстановительных работ

19:01 28.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост ночью
Крымский мост ночью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России.
По информации ведомства, 28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября. Водителей призвали учитывать это при планировании поездок по транспортному переходу и следить за актуальной информацией.
Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.
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