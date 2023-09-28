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Крымский мост закрывают на ночь
Крымский мост закрывают на ночь - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымский мост закрывают на ночь
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T19:01
2023-09-28T19:01
2023-09-28T19:01
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
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краснодарский край
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России.Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост закрывают на ночь
Крымский мост закроют для машин до утра пятницы из-за восстановительных работ