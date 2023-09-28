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Крымский мост закрывают на ночь

Крымский мост закрывают на ночь - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Крымский мост закрывают на ночь

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T19:01

2023-09-28T19:01

2023-09-28T19:01

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

краснодарский край

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекроют с вечера четверга и до утра пятницы из-за проведения восстановительных работ, напоминают в Минтрансе России.Движение в Крым и на материк можно осуществлять по сухопутному коридору через новые регионы, который проходит через пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по автодороге можно круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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