https://crimea.ria.ru/20230927/krymskiy-most-polnostyu-zakroyut-dlya-avtomobiley-do-pyatnitsy---prichina-1131708531.html

Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина

Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина

Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T21:09

2023-09-27T21:09

2023-09-27T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в Минтрансе России.Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Утром в среду на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Повторное ограничение ввели в 19:40. Оно действовало полтора часа.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, минтранс россии