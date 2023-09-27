https://crimea.ria.ru/20230927/krymskiy-most-polnostyu-zakroyut-dlya-avtomobiley-do-pyatnitsy---prichina-1131708531.html
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T21:09
2023-09-27T21:09
2023-09-27T21:28
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
новости крыма
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360fa9cc7f78832e5e45a21eaef03aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в Минтрансе России.Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Утром в среду на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Повторное ограничение ввели в 19:40. Оно действовало полтора часа.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b27d22d4ed2fa88672956241dac95ceb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, минтранс россии
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
В ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ
21:09 27.09.2023 (обновлено: 21:28 27.09.2023)