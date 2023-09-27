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Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T21:09
2023-09-27T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в Минтрансе России.Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Утром в среду на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Повторное ограничение ввели в 19:40. Оно действовало полтора часа.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, новости крыма, минтранс россии
Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина

В ночь на пятницу Крымский мост полностью закроют для машин из-за восстановительных работ

21:09 27.09.2023 (обновлено: 21:28 27.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вечером 28 сентября движение по автомобильной части Крымского моста полностью ограничат до утра пятницы из-за восстановительных работ. Об этом предупредили в Минтрансе России.
"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", - сказано в сообщении.
Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией.
14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Утром в среду на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было. Повторное ограничение ввели в 19:40. Оно действовало полтора часа.
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