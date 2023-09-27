https://crimea.ria.ru/20230927/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1131708291.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T21:14

2023-09-27T21:14

2023-09-27T21:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крымский транспортный форум

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керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в среду около восьми часов вечера. Утром на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20230925/million-avto-proekhal-za-leto-po-krymskomu-mostu-1131641392.html

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крымский транспортный форум, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма