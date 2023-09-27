https://crimea.ria.ru/20230927/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1131708291.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T21:14
2023-09-27T21:14
2023-09-27T21:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в среду около восьми часов вечера. Утром на мостовом переходе уже вводили запрет на движение машин, который был снят спустя 15 минут. При этом в течение дня очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20230925/million-avto-proekhal-za-leto-po-krymskomu-mostu-1131641392.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крымский транспортный форум, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыт для проезда
21:14 27.09.2023 (обновлено: 21:16 27.09.2023)