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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крымский мост открыт
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T07:14
2023-09-27T07:14
2023-09-27T07:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в среду в районе семи часов утра. Ограничение действовало около 15 минут.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли для проезда в среду в районе семи часов утра. Ограничение действовало около 15 минут.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.