https://crimea.ria.ru/20230927/krymskiy-most-otkryt-1131686185.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Крымский мост открыт

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T07:14

2023-09-27T07:14

2023-09-27T07:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в среду в районе семи часов утра. Ограничение действовало около 15 минут.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань