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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крымский мост открыт
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T07:14
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в среду в районе семи часов утра. Ограничение действовало около 15 минут.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому возобновлено

07:14 27.09.2023 (обновлено: 07:20 27.09.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли для проезда в среду в районе семи часов утра. Ограничение действовало около 15 минут.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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