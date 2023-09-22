https://crimea.ria.ru/20230922/afrikanskaya-chuma-sviney-na-kubani-karantin-otmenen-na-chetyrekh-obektakh-1131607698.html

Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах

Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах

Карантин, введенный в связи с африканской чумой свиней (АЧС) был отменен на четырех инфицированных объектах в городе Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T19:10

2023-09-22T19:10

2023-09-22T19:10

африканская чума свиней

сельское хозяйство

новости

краснодар

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Карантин, введенный в связи с африканской чумой свиней (АЧС) был отменен на четырех инфицированных объектах в городе Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.Где отменен карантин по АЧСТак, в начале сентября департамент ветеринарии Краснодарского края сообщил, что на Кубани зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Тогда их выявили на фермах в двух районах, Кущевском и Благовещенском, и пытались локализовать. Больное поголовье стали изымать для уничтожения, в радиусе нескольких километров от очагов инфекции установили зоны контроля с карантинно-охранными постами и временными дезинфекционными барьерами, организовали досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств. В минувшую среду, 20 сентября, сообщалось уже о седьмом по счету районе, где была зарегистрирована вспышка АЧС.Также уточняется, что ранее в четырех районах Краснодарского края удалось локализовать вспышки заболевания АЧС.Выявлен новый очаг АЧСВ то же время, как уточнили в департаменте ветеринарии Краснодарского края, очаг заболевания выл выявлен на свинотоварной ферме в Ленинградском районе.Уточняется, что установлены шесть КПП. Очаг удалось локализовать. Сотрудники госветслужбы обходят местные подворья жителей, выясняют, у кого в хозяйстве есть свиньи.Напомним, 11 сентября стало известно о выявлении заражений в Калининском районе. А к 16 сентября вирус охватил еще два района, новые заражения выявили и в местах, где прежде был введен карантин в прежде зараженных местах.15 сентября было зафиксировано еще три вспышки. Трупы свиней нашли в лесопосадке Куйбышевского сельского поселения в Калининском районе, а также в распределительном центре еще одного агрокомплекса обнаружили инфицированные полуфабрикаты из свинины.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканская чума свиней продолжает "захват" КубаниНа Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свинейВоенные биолаборатории США на Украине: новые имена участников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африканская чума свиней, сельское хозяйство, новости, краснодар, кубань