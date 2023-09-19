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Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Главные события и заявления дня: 19 сентября
Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Главные события и заявления дня: 19 сентября
ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T22:53
2023-09-19T22:53
главное за день
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
работино
запорожская область
евгений балицкий
херсонская область
андрей алексеенко
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах. День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Также российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Кроме того, военные РФ уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам.Массированный обстрел Херсонской областиОдин человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области, сообщил 19 сентября глава правительства региона Андрей Алексеенко. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.Ситуация в КарабахеАзербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях "обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.Резкий рост по COVID–19Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%, сообщил во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека. Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек. В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения. В Севастополе – 81 случай коронавируса.День воссоединения новых регионов с РФГосударственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
https://crimea.ria.ru/20230919/putin-rossiyskiy-vpk-kratno-uvelichil-proizvodstvo-voennoy-produktsii-1131531131.html
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работино
запорожская область
херсонская область
азербайджан
армения
нагорный карабах
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , работино, запорожская область, евгений балицкий, херсонская область, андрей алексеенко, азербайджан, армения, нагорный карабах, коронавирус, новые регионы россии, праздники и памятные даты, государственная дума рф
Главные события и заявления дня: 19 сентября

Главные события и заявления вторника, 19 сентября

22:53 19.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах. День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Также российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Кроме того, военные РФ уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам.
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Массированный обстрел Херсонской области

Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области, сообщил 19 сентября глава правительства региона Андрей Алексеенко. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.
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Ситуация в Карабахе

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях "обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.
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Резкий рост по COVID–19

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%, сообщил во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека. Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек. В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения. В Севастополе – 81 случай коронавируса.
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День воссоединения новых регионов с РФ

Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
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Главное за деньМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУРаботиноЗапорожская областьЕвгений БалицкийХерсонская областьАндрей АлексеенкоАзербайджанАрменияНагорный КарабахКоронавирусНовые регионы РоссииПраздники и памятные датыГосударственная Дума РФ
 
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00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 19 сентября
22:39Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
22:13Главные новости Крыма: 19 сентября
21:52Ехали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему
21:31Дуда об иске в ВТО: Киеву следует помнить о транзите оружия через Польшу
21:19В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема
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18:55Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком
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