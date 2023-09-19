Главные события и заявления дня: 19 сентября
Главные события и заявления вторника, 19 сентября
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах. День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Российская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Также российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Кроме того, военные РФ уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам.
Массированный обстрел Херсонской области
Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области, сообщил 19 сентября глава правительства региона Андрей Алексеенко. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.
Ситуация в Карабахе
Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях "обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.
Резкий рост по COVID–19
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%, сообщил во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека. Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек. В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения. В Севастополе – 81 случай коронавируса.
День воссоединения новых регионов с РФ
Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.