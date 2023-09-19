https://crimea.ria.ru/20230919/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-sentyabrya-1131533705.html

Главные события и заявления дня: 19 сентября

Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Главные события и заявления дня: 19 сентября

ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T22:53

2023-09-19T22:53

2023-09-19T22:53

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работино

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в безуспешных атаках потеряли еще 625 боевиков, боевую технику и самолет Су-25. Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых. Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах. День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийская армия отразила еще семь атак ВСУ, противник лишился 625 боевиков за сутки, а также военной техники, в том числе иностранной, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Также российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 16 реактивных снарядов, а также уничтожили 38 дронов. Кроме того, военные РФ уничтожили колонну бронегрупп ВСУ, которые двигались в направлении Работино Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские боевики пытаются восстановить боеспособность в надежде овладеть Новопокровкой и Ильиченково, однако их планы и стратегии известны российским силам.Массированный обстрел Херсонской областиОдин человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области, сообщил 19 сентября глава правительства региона Андрей Алексеенко. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". Один из беспилотников вовремя "посадили", и он не успел сбросить на людей гранату от РПГ-7 (боеприпас предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой – ред.), отметил глава областного правительства.Ситуация в КарабахеАзербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях "обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.Резкий рост по COVID–19Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%, сообщил во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19. За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека. Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек. В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения. В Севастополе – 81 случай коронавируса.День воссоединения новых регионов с РФГосударственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

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https://crimea.ria.ru/20230919/vzryvy-vo-lvove-odesse-i-krivom-roge--est-pozhary-i-razrusheniya-1131505853.html

https://crimea.ria.ru/20230919/zhestkiy-signal-zachem-belarus-denonsiruet-dovse-s-polshey-i-chekhiey-1131528345.html

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работино

запорожская область

херсонская область

азербайджан

армения

нагорный карабах

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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