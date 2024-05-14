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Главные новости Крыма: 14 мая

Главные новости Крыма: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Главные новости Крыма: 14 мая

случай заболевания клещевым энцефалитом. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T22:41

2024-05-14T22:41

2024-05-14T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Великобритания разрешила Киеву бить своим оружием по Крыму. Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев. Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт. На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристов. На полуострове выявлен случай заболевания клещевым энцефалитом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лондон разрешил Украине бить по Крыму своим оружиемГлава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, такое решение связано с очень плохой для ВСУ ситуацией на фронте и является жестом отчаяния. Главой администрации Евпатории стал Александр ЮрьевГлавой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе администрации города.В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонтСлужба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты."Общая концепция затрагивает участок от Массандры до Ливадийской развилки и включает обустройство мостовых переходов, дополнительных съездов, перехватывающих парковок и прочего", – написала в своем Telegram-канале глава администрации курорта Янина Павленко.На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристовВ Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников.В Крыму выявили заражение клещевым энцефалитомС начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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