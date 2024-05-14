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Главные новости Крыма: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Главные новости Крыма: 14 мая
Главные новости Крыма: 14 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Главные новости Крыма: 14 мая
случай заболевания клещевым энцефалитом. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T22:41
2024-05-14T22:41
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Великобритания разрешила Киеву бить своим оружием по Крыму. Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев. Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт. На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристов. На полуострове выявлен случай заболевания клещевым энцефалитом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лондон разрешил Украине бить по Крыму своим оружиемГлава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, такое решение связано с очень плохой для ВСУ ситуацией на фронте и является жестом отчаяния. Главой администрации Евпатории стал Александр ЮрьевГлавой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе администрации города.В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонтСлужба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты."Общая концепция затрагивает участок от Массандры до Ливадийской развилки и включает обустройство мостовых переходов, дополнительных съездов, перехватывающих парковок и прочего", – написала в своем Telegram-канале глава администрации курорта Янина Павленко.На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристовВ Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников.В Крыму выявили заражение клещевым энцефалитомС начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей.
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РИА Новости Крым
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96
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Главные новости Крыма: 14 мая

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 14 мая

22:41 14.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы батальона Крым на передовой
Бойцы батальона Крым на передовой - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Великобритания разрешила Киеву бить своим оружием по Крыму. Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев. Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт. На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристов. На полуострове выявлен случай заболевания клещевым энцефалитом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Лондон разрешил Украине бить по Крыму своим оружием

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, такое решение связано с очень плохой для ВСУ ситуацией на фронте и является жестом отчаяния.

Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев

Главой администрации Евпатории назначен Александр Юрьев, соответствующее решение единогласно приняли депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе администрации города.
В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также развитие санаторно-туристского потенциала, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей.

Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт

Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты.
"Общая концепция затрагивает участок от Массандры до Ливадийской развилки и включает обустройство мостовых переходов, дополнительных съездов, перехватывающих парковок и прочего", – написала в своем Telegram-канале глава администрации курорта Янина Павленко.

На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристов

В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников.
"В майские праздники Крым посетили 266,7 тыс. туристов. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% – по железной дороге, 3% – по сухопутному маршруту. С начала года турпоток в наш регион превысил 800 тысяч человек", - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму выявили заражение клещевым энцефалитом

С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрированы девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
Для минимизации угрозы заражения на полуострове увеличен объем акарицидных обработок в местах массового пребывания людей.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаТуризм в КрымуСергей АксеновклещиЭнцефалитВеликобританияУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуЕвпаторияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
22:41Главные новости Крыма: 14 мая
22:29Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
22:19В Сумской области объявлена эвакуация
22:06На всей территории Украины введены аварийные отключения света
21:53Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение
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21:18Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer
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20:59Журналист Максим Кононенко умер в 53 года
20:24В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановку
20:17Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке Юрию Кузнецову
19:59В США назвали условия проведения выборов президента Украины
19:40Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
19:21Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
18:57В Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым энцефалитом
18:46Ялтинскую объездную ждет капитальный ремонт
18:35Жест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по Крыму
18:15Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая
17:36Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток
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