https://crimea.ria.ru/20240515/v-sredu-arkticheskiy-vozdukh-prineset-v-krym-grozy-1137282558.html

В среду арктический воздух принесет в Крым грозы

В среду арктический воздух принесет в Крым грозы - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В среду арктический воздух принесет в Крым грозы

Арктические воздушные массы продолжают господствовать на полуострове. В среду они принесут на полуостров грозы и кратковременные дожди, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T00:01

2024-05-15T00:01

2024-05-15T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Арктические воздушные массы продолжают господствовать на полуострове. В среду они принесут на полуостров грозы и кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.Дожди и грозы прогнозируются и на побережье полуострова. В Ялте и Алуште днем и ночью грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем до 17 градусов тепла. В Евпатории ночью дождь, днем осадки прекратятся. В Феодосии и Судаке дожди пройдут ночью В ночные часы температура воздуха здесь составит +8...10, дневная +15...18.

https://crimea.ria.ru/20240512/kholodnyy-shleyf-polyarnogo-vtorzheniya--prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1137121995.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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