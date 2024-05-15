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В среду арктический воздух принесет в Крым грозы
В среду арктический воздух принесет в Крым грозы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В среду арктический воздух принесет в Крым грозы
Арктические воздушные массы продолжают господствовать на полуострове. В среду они принесут на полуостров грозы и кратковременные дожди, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T00:01
2024-05-15T00:01
2024-05-15T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Арктические воздушные массы продолжают господствовать на полуострове. В среду они принесут на полуостров грозы и кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.Дожди и грозы прогнозируются и на побережье полуострова. В Ялте и Алуште днем и ночью грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем до 17 градусов тепла. В Евпатории ночью дождь, днем осадки прекратятся. В Феодосии и Судаке дожди пройдут ночью В ночные часы температура воздуха здесь составит +8...10, дневная +15...18.
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В среду арктический воздух принесет в Крым грозы
В среду в Крыму ожидаются кратковременные дожди и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Арктические воздушные массы продолжают господствовать на полуострове. В среду они принесут на полуостров грозы и кратковременные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на побережье до +11; днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.
Дожди и грозы прогнозируются и на побережье полуострова. В Ялте и Алуште днем и ночью грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем до 17 градусов тепла. В Евпатории ночью дождь, днем осадки прекратятся. В Феодосии и Судаке дожди пройдут ночью В ночные часы температура воздуха здесь составит +8...10, дневная +15...18.