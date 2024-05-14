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Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение

Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение

Назначение бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны сделает ведомство драйвером экономического и технологического роста страны. Такое РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T21:53

2024-05-14T21:53

2024-05-14T21:53

радио "спутник в крыму"

министерство обороны рф

андрей белоусов

мнения

алексей живов

вооруженные силы россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Назначение бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны сделает ведомство драйвером экономического и технологического роста страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов.По словам аналитика, мир вступил в эпоху глобальных перемен, в котором США утрачивают статус гегемона и обозначился переход к многополярности. Такие перемены не происходят без военных конфликтов. Поскольку Россия выступила силой, объединяющей вокруг себя другие страны, желающие проводить независимую от Вашингтона политику, это вызвало агрессию со стороны США против нашей страны. Ее проявлением является в том числе конфликт на Украине, отметил Живов.В такой ситуации расходы на оборону в РФ каждый год будут расти, уверен эксперт.Президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны 12 мая. Выступая в Совете Федерации, Белоусов отметил, что первоочередными задачами, стоящими перед ведомством, являются комплектование Вооруженных сил, применение новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации, переход на долгосрочные контракты в сфере гособоронзаказа, усиление контроля за ценами на соответствующую продукцию.Во вторник президент утвердил Белоусова в должности министра обороны России.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что назначение Андрея Белоусова может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО, поэтому это вызывает беспокойство в западных политических кругах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны России

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, мнения, алексей живов, вооруженные силы россии, экономика, наука и технологии, россия, новости