Рейтинг@Mail.ru
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/pochemu-zapad-boitsya-naznacheniya-belousova-na-dolzhnost-glavy-minoborony-1137272441.html
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО,... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T15:41
2024-05-14T17:11
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости
мнения
алексей анпилогов
россия
вооруженные силы россии
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137220312_242:88:2433:1321_1920x0_80_0_0_6d1df4a6cef2943474c4c919f207028c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО, поэтому это вызывает беспокойство в западных политических кругах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, Белоусов имеет серьезное экономическое образование и опыт работы в вопросах экономического регулирования. Кроме того, на протяжении всей своей деятельности на государственных постах он хорошо себя зарекомендовал. Ему доверяет президент Владимир Путин.Анпилогов отметил, что конфликт на Украине перешел в стадию "войны на истощение", и успехи в экономическом противостоянии также будут иметь большое значение.Поэтому кандидатура Белоусова на этом фоне является абсолютно справедливой и верной, уверен политолог. Он также выразил надежду, что новое руководство Минобороны РФ обеспечит надежный тыл, который выиграет противостояние не только с Украиной, но со всей западной коалицией.Ранее Белоусов назвал применение новых технологий, отработку новых форм и методов ведения боевых действий приоритетными задачами оборонного ведомства России.Читайте также на РИА Новости:Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказеБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137220312_437:84:2168:1382_1920x0_80_0_0_f8f031d7f6c72bfa89e6dce3d22fa06b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, андрей белоусов, новости, мнения, алексей анпилогов, россия, вооруженные силы россии, коллективный запад
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ

Андрей Белоусов может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла

15:41 14.05.2024 (обновлено: 17:11 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО, поэтому это вызывает беспокойство в западных политических кругах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
По словам эксперта, Белоусов имеет серьезное экономическое образование и опыт работы в вопросах экономического регулирования. Кроме того, на протяжении всей своей деятельности на государственных постах он хорошо себя зарекомендовал. Ему доверяет президент Владимир Путин.
Анпилогов отметил, что конфликт на Украине перешел в стадию "войны на истощение", и успехи в экономическом противостоянии также будут иметь большое значение.

"В данном случае, с одной стороны – это Россия. С другой стороны – это Украина и ее союзники: США и Евросоюз, которые осуществляют массовые поставки вооружений и боеприпасов, экономически поддерживают Украину и являются ее тылом, вынесенным за пределы конфликта", – сказал эксперт.

Поэтому кандидатура Белоусова на этом фоне является абсолютно справедливой и верной, уверен политолог. Он также выразил надежду, что новое руководство Минобороны РФ обеспечит надежный тыл, который выиграет противостояние не только с Украиной, но со всей западной коалицией.
Ранее Белоусов назвал применение новых технологий, отработку новых форм и методов ведения боевых действий приоритетными задачами оборонного ведомства России.
Читайте также на РИА Новости:
Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
 
Министерство обороны РФАндрей БелоусовНовостиМненияАлексей АнпилоговРоссияВооруженные силы РоссииКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток
17:08В Грузии принят закон об иноагентах
16:59В России отменяют "бакалавров"
16:54Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
16:42Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
16:31Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
16:22Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:20Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
16:20Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
16:05Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
16:05Крымский мост закрыт для проезда
15:51Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
15:41Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
15:26Ушел на фронт по убеждениям: в Керчи простились с героем СВО
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
14:17ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
14:10Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
13:50Грозовые ливни с градом идут на Кубань
Лента новостейМолния