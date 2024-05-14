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Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО,... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T15:41
2024-05-14T15:41
2024-05-14T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО, поэтому это вызывает беспокойство в западных политических кругах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам эксперта, Белоусов имеет серьезное экономическое образование и опыт работы в вопросах экономического регулирования. Кроме того, на протяжении всей своей деятельности на государственных постах он хорошо себя зарекомендовал. Ему доверяет президент Владимир Путин.Анпилогов отметил, что конфликт на Украине перешел в стадию "войны на истощение", и успехи в экономическом противостоянии также будут иметь большое значение.Поэтому кандидатура Белоусова на этом фоне является абсолютно справедливой и верной, уверен политолог. Он также выразил надежду, что новое руководство Минобороны РФ обеспечит надежный тыл, который выиграет противостояние не только с Украиной, но со всей западной коалицией.Ранее Белоусов назвал применение новых технологий, отработку новых форм и методов ведения боевых действий приоритетными задачами оборонного ведомства России.Читайте также на РИА Новости:Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказеБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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министерство обороны рф, андрей белоусов, новости, мнения, алексей анпилогов, россия, вооруженные силы россии, коллективный запад
Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
Андрей Белоусов может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла
15:41 14.05.2024 (обновлено: 17:11 14.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым.
Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ может способствовать созданию в России более мощного и надежного тыла, обеспечивающего нужды СВО, поэтому это вызывает беспокойство в западных политических кругах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
озвучил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
По словам эксперта, Белоусов имеет серьезное экономическое образование и опыт работы в вопросах экономического регулирования. Кроме того, на протяжении всей своей деятельности на государственных постах он хорошо себя зарекомендовал. Ему доверяет президент Владимир Путин.
Анпилогов отметил, что конфликт на Украине перешел в стадию "войны на истощение", и успехи в экономическом противостоянии также будут иметь большое значение.
"В данном случае, с одной стороны – это Россия. С другой стороны – это Украина и ее союзники: США и Евросоюз, которые осуществляют массовые поставки вооружений и боеприпасов, экономически поддерживают Украину и являются ее тылом, вынесенным за пределы конфликта", – сказал эксперт.
Поэтому кандидатура Белоусова на этом фоне является абсолютно справедливой и верной, уверен политолог. Он также выразил надежду, что новое руководство Минобороны РФ обеспечит надежный тыл, который выиграет противостояние не только с Украиной, но со всей западной коалицией.
Ранее Белоусов назвал
применение новых технологий, отработку новых форм и методов ведения боевых действий приоритетными задачами оборонного ведомства России.
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