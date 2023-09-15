https://crimea.ria.ru/20230915/vzryvy-v-krymu-v-pyati-rayonakh-proydet-utilizatsiya-boepripasov-1131425749.html

Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов

Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов

Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T07:21

2023-09-15T07:21

2023-09-15T07:45

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, поселке Октябрьское (Красногвардейский район) работы по утилизации пройдут с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Вольное, Джанкойского района будет громко с 13.00 до 15.00. Утилизировать взрывоопасные предметы будут в селе Марфовка Ленинского района - с 10.00 до 18.00, а также на мысу Тарханкут, в районе затонувшего судна, с 12 до 18.00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуВ двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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