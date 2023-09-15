https://crimea.ria.ru/20230915/vzryvy-v-krymu-v-pyati-rayonakh-proydet-utilizatsiya-boepripasov-1131425749.html
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов
Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T07:21
2023-09-15T07:21
2023-09-15T07:45
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110498/73/1104987343_0:0:784:441_1920x0_80_0_0_c1055870982c65f5dee96497c2062bf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, поселке Октябрьское (Красногвардейский район) работы по утилизации пройдут с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Вольное, Джанкойского района будет громко с 13.00 до 15.00. Утилизировать взрывоопасные предметы будут в селе Марфовка Ленинского района - с 10.00 до 18.00, а также на мысу Тарханкут, в районе затонувшего судна, с 12 до 18.00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуВ двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110498/73/1104987343_63:0:651:441_1920x0_80_0_0_b38ac735f0a814b817a80151d9c71c36.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов
Работы по утилизации взрывоопасных предметов продут в пяти районах полуострова
07:21 15.09.2023 (обновлено: 07:45 15.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня, 15 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - предупредил он в своем Telegram-канале.
Так, поселке Октябрьское (Красногвардейский район) работы по утилизации пройдут с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Вольное, Джанкойского района будет громко с 13.00 до 15.00. Утилизировать взрывоопасные предметы будут в селе Марфовка Ленинского района - с 10.00 до 18.00, а также на мысу Тарханкут, в районе затонувшего судна, с 12 до 18.00.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Накануне взрывоопасные предметы уничтожили
в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы
в районе мыса Тарханкут.
Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили
1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.
Читайте также на РИА Новости Крым: