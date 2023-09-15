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Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов
Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T07:21
2023-09-15T07:45
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, поселке Октябрьское (Красногвардейский район) работы по утилизации пройдут с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Вольное, Джанкойского района будет громко с 13.00 до 15.00. Утилизировать взрывоопасные предметы будут в селе Марфовка Ленинского района - с 10.00 до 18.00, а также на мысу Тарханкут, в районе затонувшего судна, с 12 до 18.00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуВ двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
Взрывы в Крыму: в пяти районах пройдет утилизация боеприпасов

Работы по утилизации взрывоопасных предметов продут в пяти районах полуострова

07:21 15.09.2023 (обновлено: 07:45 15.09.2023)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Специальные службы будут утилизировать взрывоопасные предметов в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня, 15 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - предупредил он в своем Telegram-канале.
Так, поселке Октябрьское (Красногвардейский район) работы по утилизации пройдут с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму с 11.00 до 13.00, в селе Вольное, Джанкойского района будет громко с 13.00 до 15.00. Утилизировать взрывоопасные предметы будут в селе Марфовка Ленинского района - с 10.00 до 18.00, а также на мысу Тарханкут, в районе затонувшего судна, с 12 до 18.00.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Накануне взрывоопасные предметы уничтожили в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Черноморском районах - уничтожали взрывоопасные предметы в районе мыса Тарханкут.
Кроме того, накануне в Севастополе на специальном полигоне уничтожили 1000 боеприпасов времен Великой отечественной войны, поднятых из бухты, – в разных районах были слышны взрывы.
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Олег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуНовости Крыма
 
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