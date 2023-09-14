https://crimea.ria.ru/20230914/glavnye-novosti-kryma-14-sentyabrya-1131422149.html

Главные новости Крыма: 14 сентября

Главные новости Крыма: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Главные новости Крыма: 14 сентября

Ремонт поврежденной терактом части Крымского моста завершили раньше срока. Вооруженные силы РФ уничтожили 18 воздушных и морских беспилотников, которые пытались РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T22:58

2023-09-14T22:58

2023-09-14T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ремонт поврежденной терактом части Крымского моста завершили раньше срока. Вооруженные силы РФ уничтожили 18 воздушных и морских беспилотников, которые пытались атаковать Крым и корабли Черноморского флота. Военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку "Глазами правды" в Керчи. Работы военкоров медиагруппы "Россия сегодня" вошли в экспозицию фотовыставки "Война глазами журналистов". В Севастополе жестко ответили на призыв киевского профессора журналистики Никиты Василенко создать концлагерь для севастопольцев. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост: движение по левой части открытоСтроители завершили ремонт левой части Крымского моста с опережением сроков. Проезд для автомобилей был открыт в четверг во второй половине дня."С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше", - написал в своем Telegram-канале Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Киев вновь пытался атаковать КрымВСУ несколько раз за день попытались атаковать Крымский полуостров и корабли Черноморского флота РФ в Черном море. Все попытки были пресечены. Первая атака была отражена около 05.30 мск дежурными средствами ПВО. Уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ. В районе 05:00 мск пять морских беспилотников Украины пытались ударить по кораблю ЧФ "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения патрульного корабля. Еще один безэкипажный украинский катер был обнаружен и уничтожен морской авиацией в акватории Черного моря. Около 16.30 вооруженные силы Украины предприняли еще одну безуспешную попытку. На этот раз безэкипажный катер был нацелен на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум". Беспилотник был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.Фотовыставка военкоров РИА Новости Крым в Керчи"Глазами правды" – так называется фотовыставка, которая открылась в Керчи в день 50-летия со дня присвоения ей статуса Города-героя. Всю правду о спецоперации, обстановке на передовой, быте мирных жителей в условиях военных действий в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе можно увидеть в ДК "Корабел" на снимках фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева в течение двух недель."Признателен ребятам за настоящую правду о том, что происходит по обе стороны ленточки, за действительность фактов, застывших в фотографиях", - сказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Открытие фотовыставки "Война глазами журналистов"Кроме того, в рамках Крымского медиафорума с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции", который проходит в КФУ им. Вернадского, открылась фотовыставка "Война глазами журналистов". В экспозиции представлены работы лучших фотокорреспондентов региона – в числе которых военные фотокоры медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Макеев и Константин Михальчевский.Ответ Михаила Развожаева киевскому нацистуКиевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. Он признался, что "его физически раздражает все, что связано с Севастополем как городом русских моряков". А также заявил, что "выступает за будущее Севастополя", который станет "городом английских моряков", и сам лично сделает для этого все возможное.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал переводить его речь на максимальное число языков, чтобы мир наконец осознал, "против чего сейчас вновь сражается наш народ, наконец осознали, что мы сейчас сражаемся за нашу жизнь, за будущее наших детей". Он также напомнил, что в севастопольской земле осталось немало тех, кто пытался в разное время ее завоевать."Хочу напомнить британцам и укронацистам, которые так вдохновляются их "опытом", и о другом "опыте" британцев: о том, например, как легкую британскую кавалерию расстреляли русские пушки под Балаклавой... Говорят, до сих пор переживают и помнят этот "опыт" на острове. Но выводы, очевидно, снова делают неправильные", – написал Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20230914/shest-nedarom-prozhitykh-chasov-istoriya-donora-kostnogo-mozga-iz-kryma-1131411531.html

https://crimea.ria.ru/20230914/gitleryugend-po-zelenski-ekspert-o-planakh-kieva-po-mobilizatsii-detey-1131404794.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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