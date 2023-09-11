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Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти российским населенным пунктам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T17:12
2023-09-11T17:12
владимир путин (политик)
россия
город трудовой доблести
закон и право
новости
рязань
владимир
подольск
воткинск
находка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти российским населенным пунктам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В перечень десяти городов вошли Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.Уточняется, что звание присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".Глава государства поддержал предложение отметить эти города почетным званием на заседании оргкомитета "Победа" на прошлой неделе. С такой инициативой выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.До этого президент Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетных званий "Город воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и МелитополюВ Крыму призвали присвоить Донецку звание города-герояКак Севастополь стал городом-героем
россия
рязань
владимир
подольск
воткинск
находка
новомосковск
прокопьевск
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улан-удэ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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владимир путин (политик), россия, город трудовой доблести, закон и право, новости, рязань, владимир, подольск, воткинск, находка, новомосковск, прокопьевск, рубцовск, улан-удэ, ханты-мансийск
Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести"

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти городам России

17:12 11.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" десяти российским населенным пунктам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В перечень десяти городов вошли Рязань, Владимир, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Уточняется, что звание присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".
Глава государства поддержал предложение отметить эти города почетным званием на заседании оргкомитета "Победа" на прошлой неделе. С такой инициативой выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
До этого президент Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетных званий "Город воинской славы".
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Владимир Путин (политик)РоссияГород трудовой доблестиЗакон и правоНовостиРязаньВладимирПодольскВоткинскНаходкаНовомосковскПрокопьевскРубцовскУлан-УдэХанты-Мансийск
 
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