https://crimea.ria.ru/20230905/10-gorodov-rossii-poluchat-zvanie-gorod-trudovoy-doblesti-1131184602.html

10 городов России получат звание "Город трудовой доблести"

10 городов России получат звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости Крым, 05.09.2023

10 городов России получат звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал инициативу присвоения званий "Город трудовой доблести" 10 городам России. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T18:14

2023-09-05T18:14

2023-09-05T17:14

владимир путин (политик)

россия

новости

город трудовой доблести

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал инициативу присвоения званий "Город трудовой доблести" 10 городам России.О предложении присвоить городам почетные звания президенту рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. С учетом экспертного заключения Российской Академии наук были выдвинуты города Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. По словам Турчака, все эти населенные пункты "объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта". Владимир Путин инициативу поддержал.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетных званий "Город воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и МелитополюВ Крыму призвали присвоить Донецку звание города-герояКак Севастополь стал городом-героем

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владимир путин (политик), россия, новости, город трудовой доблести, общество