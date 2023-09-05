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10 городов России получат звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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10 городов России получат звание "Город трудовой доблести"
10 городов России получат звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
10 городов России получат звание "Город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал инициативу присвоения званий "Город трудовой доблести" 10 городам России. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T18:14
2023-09-05T17:14
владимир путин (политик)
россия
новости
город трудовой доблести
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал инициативу присвоения званий "Город трудовой доблести" 10 городам России.О предложении присвоить городам почетные звания президенту рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. С учетом экспертного заключения Российской Академии наук были выдвинуты города Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. По словам Турчака, все эти населенные пункты "объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта". Владимир Путин инициативу поддержал.Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетных званий "Город воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и МелитополюВ Крыму призвали присвоить Донецку звание города-герояКак Севастополь стал городом-героем
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Новости
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владимир путин (политик), россия, новости, город трудовой доблести, общество
10 городов России получат звание "Город трудовой доблести"

Путин поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" 10 городам

18:14 05.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал инициативу присвоения званий "Город трудовой доблести" 10 городам России.
О предложении присвоить городам почетные звания президенту рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. С учетом экспертного заключения Российской Академии наук были выдвинуты города Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. По словам Турчака, все эти населенные пункты "объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта". Владимир Путин инициативу поддержал.
"Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня и сформулированы, принимаются. Будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетных званий "Город воинской славы".
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