https://crimea.ria.ru/20230910/situatsiya-na-krymskom-mostu-k-vecheru-voskresenya-operativnye-dannye-1131308337.html

Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные

Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные

К 23:00 воскресенья пробок на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани не осталось. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T23:04

2023-09-10T23:04

2023-09-10T23:09

крым

крымский мост

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краснодарский край

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 23:00 воскресенья пробок на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани не осталось. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По данным на 18:00, со стороны Тамани у досмотровых пунктов находилось 225 транспортных средств. На выезде из Крыма проезд был свободен. В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаХуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма