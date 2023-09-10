Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230910/situatsiya-na-krymskom-mostu-k-vecheru-voskresenya-operativnye-dannye-1131308337.html
Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные
Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные
К 23:00 воскресенья пробок на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани не осталось. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T23:04
2023-09-10T23:09
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
краснодарский край
тамань
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ada26dcbefd75132d04417f8263bd893.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 23:00 воскресенья пробок на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани не осталось. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По данным на 18:00, со стороны Тамани у досмотровых пунктов находилось 225 транспортных средств. На выезде из Крыма проезд был свободен. В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаХуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0228cd370b032a4753a6d9af9582bb28.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные

К вечеру воскресенья проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон

23:04 10.09.2023 (обновлено: 23:09 10.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 23:00 воскресенья пробок на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани не осталось. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
По данным на 18:00, со стороны Тамани у досмотровых пунктов находилось 225 транспортных средств. На выезде из Крыма проезд был свободен. В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
 
КрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
23:50Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
23:04Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные
22:38Главные события и заявления дня: 10 сентября
22:07Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
21:41Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах
21:19Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
20:57Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ
20:46В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
20:24Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
19:57Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:39Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
19:15Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
18:45Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
18:15Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
17:53Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
17:2910 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
17:07В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины
16:22"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
Лента новостейМолния