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Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
Движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом в пятницу в Арзамасе сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T16:48
2023-09-08T16:48
2023-09-08T16:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
краснодарский край
тамань
крым
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом в пятницу в Арзамасе сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер пояснил, что основные работы уже завершены. Новый пролет моста уже поставлен, он уже полностью смонтирован, то есть мост уже есть по факту, отметил он.Ранее в правительстве РФ сообщили о продлении сроков восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок ремонтных работ продлили.Движение автотранспорта по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали.После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступленияЧитайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
крымский мост
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, краснодарский край, тамань, крым, марат хуснуллин
Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
Хуснуллин: в ближайшую неделю планируем запустить движение по Крымскому мосту
16:48 08.09.2023 (обновлено: 16:49 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом в пятницу в Арзамасе сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В ближайшую неделю планируем запустить движение", – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что основные работы уже завершены. Новый пролет моста уже поставлен, он уже полностью смонтирован, то есть мост уже есть по факту, отметил он.
"Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя – десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идет движение", – резюмировал Хуснуллин.
Ранее в правительстве РФ сообщили о продлении сроков восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Изначально срок завершения контракта по восстановительным работам был 1 июля. Однако после второго теракта на Крымском мосту, осуществленного киевским режимом в ночь на 17 июля, срок ремонтных работ продлили.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в настоящее время осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области
и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. Накануне ее выписали
.
После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт"
. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления
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