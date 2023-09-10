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Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00 - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00 - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
К вечеру воскресенья очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T18:15
2023-09-10T18:18
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
общество
новости крыма
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани у досмотровых пунктов находится 225 транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляет около часа.В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три разаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаПресечена попытка Киева атаковать Крымский мост
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма, краснодарский край
Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00

К вечеру воскресенья очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи нет

18:15 10.09.2023 (обновлено: 18:18 10.09.2023)
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 18:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани у досмотровых пунктов находится 225 транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляет около часа.
В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
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