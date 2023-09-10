https://crimea.ria.ru/20230910/situatsiya-u-krymskogo-mosta-vecherom-v-voskresene-dannye-na-1800-1131304416.html

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00 - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00

К вечеру воскресенья очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T18:15

2023-09-10T18:15

2023-09-10T18:18

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани у досмотровых пунктов находится 225 транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляет около часа.В 15:00 в очереди со стороны Краснодарского края находились 230 машин, со стороны Крымского полуострова – 165 авто. Двумя часами ранее из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три разаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаПресечена попытка Киева атаковать Крымский мост

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крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, общество, новости крыма, краснодарский край