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Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T07:14
2023-09-10T07:14
2023-09-10T07:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейПереобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, общество
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту свободен, очередей нет