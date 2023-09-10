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Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья
подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T07:14
2023-09-10T07:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейПереобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, общество
Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

Проезд по Крымскому мосту свободен, очередей нет

07:14 10.09.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - приводятся данные на 7.00 воскресенья.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
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