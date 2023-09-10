https://crimea.ria.ru/20230910/situatsiya-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-voskresenya-1131294857.html

Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Ситуация на Крымском мосту: данные на утро воскресенья

подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T07:14

2023-09-10T07:14

2023-09-10T07:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейПереобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, общество