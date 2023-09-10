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Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T15:05
2023-09-10T15:10
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.При этом со стороны Керчи досмотра ожидают 165 машин. По данным на 13:00, из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту: оперативные данные на 13.00Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья
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крым, крымский мост
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза

Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани ожидают 395 автомобилей

15:05 10.09.2023 (обновлено: 15:10 10.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи досмотра ожидают 165 машин.
По данным на 13:00, из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
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КрымКрымский мост
 
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