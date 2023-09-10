https://crimea.ria.ru/20230910/ochered-u-krymskogo-mosta-so-storony-tamani-vyrosla-v-tri-raza-1131301181.html
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T15:05
2023-09-10T15:05
2023-09-10T15:10
крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.При этом со стороны Керчи досмотра ожидают 165 машин. По данным на 13:00, из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту: оперативные данные на 13.00Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани ожидают 395 автомобилей
15:05 10.09.2023 (обновлено: 15:10 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи досмотра ожидают 165 машин.
По данным на 13:00
, из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен
, очередей не наблюдалось.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
Читайте также на РИА Новости Крым: