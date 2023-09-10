https://crimea.ria.ru/20230910/ochered-u-krymskogo-mosta-so-storony-tamani-vyrosla-v-tri-raza-1131301181.html

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза

За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T15:05

2023-09-10T15:05

2023-09-10T15:10

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. За два часа очередь к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Краснодарского края выросла в три раза. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.При этом со стороны Керчи досмотра ожидают 165 машин. По данным на 13:00, из Керчи проезда по мосту ожидали 200 транспортных средств, из Тамани – 70. Утром проезд по мостовому переходу был свободен, очередей не наблюдалось.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту: оперативные данные на 13.00Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья

крым

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост