https://crimea.ria.ru/20230910/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-o-rabote-i-pogode-na-utro-voskresenya-1131295682.html

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья

Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T09:28

2023-09-10T09:28

2023-09-10T09:28

керченская паромная переправа

морской транспорт

логистика

новости крыма

крепость керчь

краснодарский край

керченский пролив

росморречфлот

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. С 8 октября 2022 года по 10 сентября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно на паромах переправлено 330 128 пассажиров и 189 842 грузовика. Всего выполнено 5 660 рейсов.Керченская паромная переправа осуществляет перевозки рейсовых автобусов с пассажирами, а также грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаСитуация на Крымском мосту: данные на утро воскресеньяПогода в Крыму в воскресенье

краснодарский край

керченский пролив

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, новости крыма, крепость керчь, краснодарский край, керченский пролив, росморречфлот, крым