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Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья
Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T09:28
2023-09-10T09:28
2023-09-10T09:28
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. С 8 октября 2022 года по 10 сентября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно на паромах переправлено 330 128 пассажиров и 189 842 грузовика. Всего выполнено 5 660 рейсов.Керченская паромная переправа осуществляет перевозки рейсовых автобусов с пассажирами, а также грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаСитуация на Крымском мосту: данные на утро воскресеньяПогода в Крыму в воскресенье
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, новости крыма, крепость керчь, краснодарский край, керченский пролив, росморречфлот, крым
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро воскресенья
Керченская паромная переправа в воскресенье утром работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в воскресенье работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 10 сентября ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +20...22 градуса, температура воды в море +22", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов.
С 8 октября 2022 года по 10 сентября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно на паромах переправлено 330 128 пассажиров и 189 842 грузовика. Всего выполнено 5 660 рейсов.
Керченская паромная переправа осуществляет перевозки рейсовых автобусов с пассажирами, а также грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.
Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.
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