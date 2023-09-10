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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T00:01
2023-09-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем будет +22...+24.Температура морской воды у берегов Ялты +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского +23, у берегов Алушты и в Азовском море +24, в Керченском проливе +21.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230908/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1131263545.html
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4.7
96
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Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 10.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Крыму
Отдыхающие в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до +16, днем +19…+24 градуса, в горах +12…+17", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем будет +22...+24.
Температура морской воды у берегов Ялты +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского +23, у берегов Алушты и в Азовском море +24, в Керченском проливе +21.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:31Что неразрывно свяжет Крым и Китай
22:04На пути к мечте: в Ялте прошел Всероссийский конкурс красоты
21:56День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж
21:32Как отличить настоящий ялтинский лук
21:26Когда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
21:24Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки
21:21В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
20:40Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
20:21Международные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в Скадовске
19:56Второй день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
19:30На северо-западе Крыма сбит беспилотник
19:28Крымский мост: оперативная обстановка на вечер субботы
19:20В Севастополе будут стрелять
19:06Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК
18:48Пожар в Крыму у подножья горы Тепе-оба: власти назвали причину
18:43В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты
18:32Почему Крымскую войну в России чествуют вопреки поражению
17:45Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели
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