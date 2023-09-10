https://crimea.ria.ru/20230910/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1131221402.html

Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T00:01

2023-09-10T00:01

2023-09-10T00:01

крымская погода

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симферополь

севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем будет +22...+24.Температура морской воды у берегов Ялты +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского +23, у берегов Алушты и в Азовском море +24, в Керченском проливе +21.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230908/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1131263545.html

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евпатория

судак

феодосия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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