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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T00:01
2023-09-10T00:01
2023-09-10T00:01
крымская погода
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ялта
алушта
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем будет +22...+24.Температура морской воды у берегов Ялты +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского +23, у берегов Алушты и в Азовском море +24, в Керченском проливе +21.В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230908/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1131263545.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье полярные воздушные массы, поступающие на Крымский полуостров с севера, обусловят прохладную, но сухую погоду. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до +16, днем +19…+24 градуса, в горах +12…+17", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем будет +22...+24.
Температура морской воды у берегов Ялты +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского +23, у берегов Алушты и в Азовском море +24, в Керченском проливе +21.
В западных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.