https://crimea.ria.ru/20230904/glavnye-novosti-kryma-4-sentyabrya--1131162021.html
Главные новости Крыма: 4 сентября
Главные новости Крыма: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Главные новости Крыма: 4 сентября
Четыре лодки с десантом ВСУ уничтожены авиацией у берегов Крыма, а ПВО отразила налет украинских беспилотников на полуостров. На полуострове завершается... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T22:56
2023-09-04T22:56
2023-09-04T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре лодки с десантом ВСУ уничтожены авиацией у берегов Крыма, а ПВО отразила налет украинских беспилотников на полуостров. На полуострове завершается голосование на экстерриториальных участках для жителей новых регионов. В Крыму дали оценку назначению Рустема Умерова на должность министра обороны ВСУ. В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца. Власти Крыма и Севастополя отчитались о реализации программы социально-экономического развития. В Москве откроется выставка о Новороссии и Крыме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У мыса Тарханкут в Крыму уничтожен украинский десантНочью в понедельник в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут, сообщили в Минобороны РФ.Также в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Беспилотники были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО.Как в Крыму проходило голосование на экстерриториальных участках4 сентября был заключительным днем, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могли проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках. Всего было создано 329 таких участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закрылись в 15:00. За ходом голосования наблюдал обозреватель РИА Новости Крым Алексей Гончаров.В Крыму оценили назначение Рустема Умерова министром обороны УкраиныПо мнению спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и крымско-татарского общественного и политического деятеля Заура Смирнова, решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова на должность министра обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он будет исключительно в интересах Вашингтона."Главная задача Умерова на новом посту — убивать наш народ, в том числе крымских татар, русских, представителей многих других национальностей. Умеров это будет делать профессионально. Он прошел обучение в США. Уверен, что за время пребывания в Штатах его завербовали, сопровождали и теперь не отпускают, пока он не отработает заказ своих хозяев. Ничего хорошего для этого человека в таком назначении нет", - уверен Костантинов.В свою очередь политолог Денис Батурин выразил мнение, что смена министра обороны Украины обусловлена комплексным влиянием турецких и западных сил. Он также отметил, что данное назначение накануне встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана также сделано неслучайно.ФЦП в Крыму и Севастополе: промежуточные итогиСтроительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития регионов."Из 196 объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию в этом году, 170 находятся в Крыму. На их строительство и запуск было выделено 92 миллиарда рублей. Отставания в работах пока не наблюдается, все объекты реализуются по графику", – сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогу совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.В Симферополь доставили мощи Георгия ПобедоносцаКовчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставили в кафедральный собор Александра Невского. Святыня прибыла в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.В Москве откроется выставка о Новороссии и КрымеГосударственный исторический музей представит выставку, которая включает три раздела о разных периодах истории российского причерноморского региона, в том числе Таврической губернии, частью которой был Крым."Впервые на площадке федерального музея будет представлен проект, который даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР" и "Новороссия в огне", - сообщают в музее.
https://crimea.ria.ru/20230904/soobscheniya-o-minirovanii-shkol-v-krymu--feyk-1131146754.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, безопасность, крым, севастополь, валерий аксенов, михаил развожаев, реализация фцп в крыму и севастополе, симферополь, религия, выборы, владимир константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре лодки с десантом ВСУ уничтожены авиацией у берегов Крыма, а ПВО отразила налет украинских беспилотников на полуостров. На полуострове завершается голосование на экстерриториальных участках для жителей новых регионов. В Крыму дали оценку назначению Рустема Умерова на должность министра обороны ВСУ. В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца. Власти Крыма и Севастополя отчитались о реализации программы социально-экономического развития. В Москве откроется выставка о Новороссии и Крыме.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
У мыса Тарханкут в Крыму уничтожен украинский десант
Ночью в понедельник в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут, сообщили в Минобороны РФ.
Также в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты
на территории России. Беспилотники были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО.
Как в Крыму проходило голосование на экстерриториальных участках
4 сентября был заключительным днем, когда жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могли проголосовать на выборах за кандидатов в депутаты законодательных органов своих регионов на экстерриториальных избирательных участках. Всего было создано 329 таких участков по всей стране, 15 из них – в Крыму. В понедельник они начали свою работу в 8:00 по мск и закрылись в 15:00. За ходом голосования наблюдал
обозреватель РИА Новости Крым Алексей Гончаров.
В Крыму оценили назначение Рустема Умерова министром обороны Украины
По мнению спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и крымско-татарского общественного и политического деятеля Заура Смирнова, решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова на должность министра обороны Украины принималось в США
, и действовать на своем посту он будет исключительно в интересах Вашингтона.
"Главная задача Умерова на новом посту — убивать наш народ, в том числе крымских татар, русских, представителей многих других национальностей. Умеров это будет делать профессионально. Он прошел обучение в США. Уверен, что за время пребывания в Штатах его завербовали, сопровождали и теперь не отпускают, пока он не отработает заказ своих хозяев. Ничего хорошего для этого человека в таком назначении нет", - уверен Костантинов.
В свою очередь политолог Денис Батурин выразил мнение
, что смена министра обороны Украины обусловлена комплексным влиянием турецких и западных сил. Он также отметил, что данное назначение накануне встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана также сделано неслучайно.
ФЦП в Крыму и Севастополе: промежуточные итоги
Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития регионов.
"Из 196 объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию в этом году, 170 находятся в Крыму. На их строительство и запуск было выделено 92 миллиарда рублей. Отставания в работах пока не наблюдается, все объекты реализуются по графику", – сообщил
глава РК Сергей Аксенов по итогу совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца
Ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставили
в кафедральный собор Александра Невского. Святыня прибыла в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.
В Москве откроется выставка о Новороссии и Крыме
Государственный исторический музей представит выставку, которая включает три раздела о разных периодах истории российского причерноморского региона, в том числе Таврической губернии, частью которой был Крым.
"Впервые на площадке федерального музея будет представлен проект, который даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР" и "Новороссия в огне", - сообщают
в музее.