https://crimea.ria.ru/20230904/masshtabnuyu-vystavku-o-novorossii-i-kryme-otkroyut-v-moskve-1131098235.html

Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве

Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве

Пятого сентября Государственный исторический музей представит масштабную выставку "Новороссия". Как сообщает пресс-служба музейного учреждения, москвичи и гости РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T07:52

2023-09-04T07:52

2023-09-04T07:52

культура

выставка

москва

россия

выставка "новороссия"

государственный исторический музей

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Пятого сентября Государственный исторический музей представит масштабную выставку "Новороссия". Как сообщает пресс-служба музейного учреждения, москвичи и гости столицы смогут увидеть три раздела о разных периодах истории российского причерноморского региона, в том числе Таврической губернии, частью которой был Крым.Масштабная экспозиция"Впервые на площадке федерального музея при поддержке Министерства культуры Российской Федерации будет представлен проект, который даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР" и "Новороссия в огне", - сообщают в музее.Среди экспонатов - мемориальные вещи Григория Потемкина-Таврического и командарма Первой Конной армии Семена Буденного, рукописные карты XVIII века, раритеты, собранные сотрудниками музея в зоне спецоперации. Также на выставке покажут живописные полотна, плакаты военного времени, костюмы местных народов, орудия труда шахтеров XIX-начала XX веков, модели судов Черноморского флота и многое другое. Все это дополнят демонстрацией документальных фильмов и интерактивными мультимедийными комплексами.История НовороссииПрисоединением Новороссии закончился процесс расширения российского государства на юг, напоминают в музее. Созданная 22 марта 1764 года Новороссийская губерния поначалу занимала всего лишь полосу по границе России и Крымского ханства. За тридцать лет поэтапно в ее состав вошли обширные земли, на южных рубежах империи появлялись порты и новые города, степи превратились в распаханные плодородные поля.Выставка расскажет о мощном экономическом, социальном и культурном развитии территорий Новороссии в составе Российской империи, а затем - Советского Союза. Об украинском периоде деградации, в котором была выстроена псевдоисторическая концепция "Украина – не Россия" превратившаяся затем в националистический проект "Украина – Антироссия".Как уточнили в музее, выставка откроется 5 сентября и продолжит работу до 11 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернииПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это былоЕкатерина Великая в Крыму: факты, мифы и легенды. Часть I

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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