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Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
Пятого сентября Государственный исторический музей представит масштабную выставку "Новороссия". Как сообщает пресс-служба музейного учреждения, москвичи и гости РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T07:52
2023-09-04T07:52
2023-09-04T07:52
культура
выставка
москва
россия
выставка "новороссия"
государственный исторический музей
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Пятого сентября Государственный исторический музей представит масштабную выставку "Новороссия". Как сообщает пресс-служба музейного учреждения, москвичи и гости столицы смогут увидеть три раздела о разных периодах истории российского причерноморского региона, в том числе Таврической губернии, частью которой был Крым.Масштабная экспозиция"Впервые на площадке федерального музея при поддержке Министерства культуры Российской Федерации будет представлен проект, который даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР" и "Новороссия в огне", - сообщают в музее.Среди экспонатов - мемориальные вещи Григория Потемкина-Таврического и командарма Первой Конной армии Семена Буденного, рукописные карты XVIII века, раритеты, собранные сотрудниками музея в зоне спецоперации. Также на выставке покажут живописные полотна, плакаты военного времени, костюмы местных народов, орудия труда шахтеров XIX-начала XX веков, модели судов Черноморского флота и многое другое. Все это дополнят демонстрацией документальных фильмов и интерактивными мультимедийными комплексами.История НовороссииПрисоединением Новороссии закончился процесс расширения российского государства на юг, напоминают в музее. Созданная 22 марта 1764 года Новороссийская губерния поначалу занимала всего лишь полосу по границе России и Крымского ханства. За тридцать лет поэтапно в ее состав вошли обширные земли, на южных рубежах империи появлялись порты и новые города, степи превратились в распаханные плодородные поля.Выставка расскажет о мощном экономическом, социальном и культурном развитии территорий Новороссии в составе Российской империи, а затем - Советского Союза. Об украинском периоде деградации, в котором была выстроена псевдоисторическая концепция "Украина – не Россия" превратившаяся затем в националистический проект "Украина – Антироссия".Как уточнили в музее, выставка откроется 5 сентября и продолжит работу до 11 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернииПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это былоЕкатерина Великая в Крыму: факты, мифы и легенды. Часть I
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культура, выставка, москва, россия, выставка "новороссия", государственный исторический музей , новости, крым
Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
Государственный исторический музей представит выставку "Новороссия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Пятого сентября Государственный исторический музей представит масштабную выставку "Новороссия". Как сообщает пресс-служба музейного учреждения, москвичи и гости столицы смогут увидеть три раздела о разных периодах истории российского причерноморского региона, в том числе Таврической губернии, частью которой был Крым.
Масштабная экспозиция
"Впервые на площадке федерального музея при поддержке Министерства культуры Российской Федерации будет представлен проект, который даст возможность познакомиться с историей обширного региона в Северном Причерноморье, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи. Экспозиция состоит из трех разделов: "Новороссия в составе Российской империи", "Новороссия в составе Украинской ССР" и "Новороссия в огне", - сообщают в музее.
Среди экспонатов - мемориальные вещи Григория Потемкина-Таврического и командарма Первой Конной армии Семена Буденного, рукописные карты XVIII века, раритеты, собранные сотрудниками музея в зоне спецоперации. Также на выставке покажут живописные полотна, плакаты военного времени, костюмы местных народов, орудия труда шахтеров XIX-начала XX веков, модели судов Черноморского флота и многое другое. Все это дополнят демонстрацией документальных фильмов и интерактивными мультимедийными комплексами.
"Мы надеемся, уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля", – цитирует пресс-служба директор Исторического музея Алексея Левыкина.
История Новороссии
Присоединением Новороссии закончился процесс расширения российского государства на юг, напоминают в музее. Созданная 22 марта 1764 года Новороссийская губерния поначалу занимала всего лишь полосу по границе России и Крымского ханства. За тридцать лет поэтапно в ее состав вошли обширные земли, на южных рубежах империи появлялись порты и новые города, степи превратились в распаханные плодородные поля.
"Знаменательной датой в истории страны стал 1783 год, когда Россия объявила о присоединении к империи Крыма. В начале XIX века в состав Новороссийского края входили три губернии: Екатеринославская, Херсонская и Таврическая", - приводит справку пресс-служба ГИМ.
Выставка расскажет о мощном экономическом, социальном и культурном развитии территорий Новороссии в составе Российской империи, а затем - Советского Союза. Об украинском периоде деградации, в котором была выстроена псевдоисторическая концепция "Украина – не Россия" превратившаяся затем в националистический проект "Украина – Антироссия".
Как уточнили в музее, выставка откроется 5 сентября и продолжит работу до 11 декабря.
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