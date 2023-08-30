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Главные новости Крыма: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Главные новости Крыма: 30 августа
Главные новости Крыма: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Главные новости Крыма: 30 августа
Крылатую ракету сбили силы ПВО в восточной части Крыма. Власти республики прокомментировали топливный вопрос. Сергей Аксенов рассказал об обеспеченности региона РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:59
2023-08-30T22:13
крым
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происшествия
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севастополь
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госпрограмма социально-экономического развития крыма
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крылатую ракету сбили силы ПВО в восточной части Крыма. Власти республики прокомментировали топливный вопрос. Сергей Аксенов рассказал об обеспеченности региона водой. Спикер Госсовета РК оценил защищенность полуострова от украинских атак. Дополнительный поезд Москва-Симферополь продлили до декабря. Следком передал в суд дело о пожаре в рабочем городке в Севастополе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на КрымНа востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.От обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле, добавил советник главы РК Олег Крючков.Что будет с ценами на топливоКрымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Сколько воды накопили водохранилищаВ Крыму на сегодняшний день нет проблем с водоснабжением. Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%."Изобильненское водохранилище заполнено более чем на 90 процентов. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме" – сообщил глава региона Сергей Аксенов.Крым под надежной защитойПолуостров надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова."При этом надо понимать, что сегодня стопроцентной гарантии вообще никто не дает, но в Крыму совместными усилиями Минобороны, главы республики и штаба, который он возглавляет, сделано очень многое. И мы очень серьезно продвинулись в этом плане с начала спецоперации. У нас очень надежная защита", - сказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.В Крыму планируют на 100% выполнить госпрограммуВласти региона планируют выйти на стопроцентное кассовое освоение плана по реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма. На эти цели в 2023 году выделено более 92 млрд рублей."Задача – к концу года все объекты, которые у нас были законтрактованы на этот год – это 147 объектов, должны быть сданы. И кассовое исполнение у нас будет 100%. Это реально", – заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк. Основные объемы работ будут выполняться в сентябре, октябре, ноябре и к 1 декабря главные работы будут завершены, уточнил он.Поезда Москва-Симферополь будут курсировать до зимыКурсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Из крымской столицы поезд продолжит ходить вплоть до 5 декабря, из Москвы – до 7 декабря. При этом состав не будет отправляться из Москвы – с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября, сообщили в компании-перевозчике.Дело о гибели рабочих на пожаре в СевастополеЗа гибель восьмерых строителей трассы "Таврида" на пожаре в Севастополе осудят сотрудницу строительной компании, которая отвечала за пожарную безопасность объекта."Возгорание и распространение огня произошло из-за нарушений требований пожарной безопасности. В здании отсутствовала система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. Датчики дыма не работали, так как были без батареек, а огнетушители не перезаряжались, не проходили освидетельствование и своевременно не были заменены", – сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
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Главные новости Крыма: 30 августа

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 30 августа

22:59 30.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крылатую ракету сбили силы ПВО в восточной части Крыма. Власти республики прокомментировали топливный вопрос. Сергей Аксенов рассказал об обеспеченности региона водой. Спикер Госсовета РК оценил защищенность полуострова от украинских атак. Дополнительный поезд Москва-Симферополь продлили до декабря. Следком передал в суд дело о пожаре в рабочем городке в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракетная атака на Крым

На востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
От обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле, добавил советник главы РК Олег Крючков.

Что будет с ценами на топливо

Крымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
"В вопросах ГСМ есть сложности не только с логистикой, это комплексная проблема, над которой работают все уровни власти. Все на данный момент обеспечено, но регулируется в ручном режиме", – сказал Константинов.
Строительство - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
21:39Радио "Спутник в Крыму"
Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму

Сколько воды накопили водохранилища

В Крыму на сегодняшний день нет проблем с водоснабжением. Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%.
"Изобильненское водохранилище заполнено более чем на 90 процентов. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме" – сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Крым под надежной защитой

Полуостров надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова.
"При этом надо понимать, что сегодня стопроцентной гарантии вообще никто не дает, но в Крыму совместными усилиями Минобороны, главы республики и штаба, который он возглавляет, сделано очень многое. И мы очень серьезно продвинулись в этом плане с начала спецоперации. У нас очень надежная защита", - сказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
21:14
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк

В Крыму планируют на 100% выполнить госпрограмму

Власти региона планируют выйти на стопроцентное кассовое освоение плана по реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма. На эти цели в 2023 году выделено более 92 млрд рублей.
"Задача – к концу года все объекты, которые у нас были законтрактованы на этот год – это 147 объектов, должны быть сданы. И кассовое исполнение у нас будет 100%. Это реально", – заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк. Основные объемы работ будут выполняться в сентябре, октябре, ноябре и к 1 декабря главные работы будут завершены, уточнил он.
В школы Крыма поступили новые учебники по истории с разделом про СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
18:32
В Крыму оценили новые учебники по истории и единую программу

Поезда Москва-Симферополь будут курсировать до зимы

Курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Из крымской столицы поезд продолжит ходить вплоть до 5 декабря, из Москвы – до 7 декабря. При этом состав не будет отправляться из Москвы – с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября, сообщили в компании-перевозчике.
Туристы в Ялте
22:01Туризм
Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов

Дело о гибели рабочих на пожаре в Севастополе

За гибель восьмерых строителей трассы "Таврида" на пожаре в Севастополе осудят сотрудницу строительной компании, которая отвечала за пожарную безопасность объекта.
"Возгорание и распространение огня произошло из-за нарушений требований пожарной безопасности. В здании отсутствовала система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. Датчики дыма не работали, так как были без батареек, а огнетушители не перезаряжались, не проходили освидетельствование и своевременно не были заменены", – сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
 
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Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 30 августа
22:52Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
22:42Главные события и заявления дня: 30 августа
22:29Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
22:25Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма
22:01Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов
22:00На востоке Крыма сбита крылатая ракета
21:39Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму
21:23Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения
21:14Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
20:51Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области
20:22"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать
19:56Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта
19:34Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
19:11В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в России
18:48Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
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