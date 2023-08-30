https://crimea.ria.ru/20230830/glavnye-novosti-kryma-30-avgusta-1131058730.html

Главные новости Крыма: 30 августа

Главные новости Крыма: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Главные новости Крыма: 30 августа

Крылатую ракету сбили силы ПВО в восточной части Крыма. Власти республики прокомментировали топливный вопрос. Сергей Аксенов рассказал об обеспеченности региона РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T22:59

2023-08-30T22:59

2023-08-30T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крылатую ракету сбили силы ПВО в восточной части Крыма. Власти республики прокомментировали топливный вопрос. Сергей Аксенов рассказал об обеспеченности региона водой. Спикер Госсовета РК оценил защищенность полуострова от украинских атак. Дополнительный поезд Москва-Симферополь продлили до декабря. Следком передал в суд дело о пожаре в рабочем городке в Севастополе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на КрымНа востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.От обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле, добавил советник главы РК Олег Крючков.Что будет с ценами на топливоКрымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Сколько воды накопили водохранилищаВ Крыму на сегодняшний день нет проблем с водоснабжением. Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%."Изобильненское водохранилище заполнено более чем на 90 процентов. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме" – сообщил глава региона Сергей Аксенов.Крым под надежной защитойПолуостров надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова."При этом надо понимать, что сегодня стопроцентной гарантии вообще никто не дает, но в Крыму совместными усилиями Минобороны, главы республики и штаба, который он возглавляет, сделано очень многое. И мы очень серьезно продвинулись в этом плане с начала спецоперации. У нас очень надежная защита", - сказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.В Крыму планируют на 100% выполнить госпрограммуВласти региона планируют выйти на стопроцентное кассовое освоение плана по реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма. На эти цели в 2023 году выделено более 92 млрд рублей."Задача – к концу года все объекты, которые у нас были законтрактованы на этот год – это 147 объектов, должны быть сданы. И кассовое исполнение у нас будет 100%. Это реально", – заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк. Основные объемы работ будут выполняться в сентябре, октябре, ноябре и к 1 декабря главные работы будут завершены, уточнил он.Поезда Москва-Симферополь будут курсировать до зимыКурсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь продлевается до начала декабря. Из крымской столицы поезд продолжит ходить вплоть до 5 декабря, из Москвы – до 7 декабря. При этом состав не будет отправляться из Москвы – с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября, сообщили в компании-перевозчике.Дело о гибели рабочих на пожаре в СевастополеЗа гибель восьмерых строителей трассы "Таврида" на пожаре в Севастополе осудят сотрудницу строительной компании, которая отвечала за пожарную безопасность объекта."Возгорание и распространение огня произошло из-за нарушений требований пожарной безопасности. В здании отсутствовала система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. Датчики дыма не работали, так как были без батареек, а огнетушители не перезаряжались, не проходили освидетельствование и своевременно не были заменены", – сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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