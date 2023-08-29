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Главные события и заявления дня: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Главные события и заявления дня: 29 августа
Главные события и заявления дня: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Главные события и заявления дня: 29 августа
Над Черным морем за день уничтожено сразу два украинских беспилотника самолетного типа. В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Российская ПВО впервые... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T22:33
2023-08-29T22:33
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общество
безопасность
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем за день уничтожено сразу два украинских беспилотника самолетного типа. В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун". Украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении эшелон и склад с артиллерийскими боеприпасами. Житель Калужской области задержан за попытку устроить теракт и вступить в ряды "Азова"*. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны над Черным моремВо вторник над акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены сразу два украинских беспилотника самолетного типа. Первая атака была пресечена морской авиацией около полудня. Спустя час киевский режим предпринял вторую попытку террористической атаки – дрон был перехвачен и потерпел крушение. Крушение Ми-8 в Челябинской областиВ Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежал авиаотряду ФСБ. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. Вертолет разбился в районе Красного Поля Сосновского района. Жители и инфраструктура не пострадали.ПВО впервые перехватили "Нептуна"Средства противовоздушной обороны России впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны.Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.Потери ВСУ на Донецком направленииВ зоне спецоперации за сутки отражены 12 попыток противника атаковать российские силы. Враг потерял порядка 680 солдат и 57 единиц техники, в том числе и поставленной Западом.Только на Донецком направлении СВО ВСУ лишились 340 боевиков. Кроме того, на станции разгрузки в Дорожном ДНР ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. А в Дружковке уничтожен склад боеприпасов. Также российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе населенного пункта Невельское, улучшив свое положение по переднему краю.Задержание сторонника "Азова"*Россиянин задержан ФСБ за подготовку теракта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. Мужчина установил и поддерживал связь с представителем украинского вооруженного формирования, выполняя задание националистов. Позже мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*. Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.* террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230829/na-turizm-v-rossii-ezhegodno-budut-vydelyat-48-mlrd-rubley-1131029440.html
https://crimea.ria.ru/20230829/rebenok-vyzhil-pogibli-dvoe-novye-dannye-posle-udara-po-bryanskoy-oblasti-1131028618.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
главное за день, новости, общество, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные события и заявления дня: 29 августа

Главные события и заявления вторника, 29 августа

22:33 29.08.2023
 
© РИА НовостиМногоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем за день уничтожено сразу два украинских беспилотника самолетного типа. В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун". Украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении эшелон и склад с артиллерийскими боеприпасами. Житель Калужской области задержан за попытку устроить теракт и вступить в ряды "Азова"*.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинские дроны над Черным морем

Во вторник над акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены сразу два украинских беспилотника самолетного типа.
Первая атака была пресечена морской авиацией около полудня. Спустя час киевский режим предпринял вторую попытку террористической атаки – дрон был перехвачен и потерпел крушение.

Крушение Ми-8 в Челябинской области

В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежал авиаотряду ФСБ. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа.
Вертолет разбился в районе Красного Поля Сосновского района. Жители и инфраструктура не пострадали.

ПВО впервые перехватили "Нептуна"

Средства противовоздушной обороны России впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны.
Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
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Потери ВСУ на Донецком направлении

В зоне спецоперации за сутки отражены 12 попыток противника атаковать российские силы. Враг потерял порядка 680 солдат и 57 единиц техники, в том числе и поставленной Западом.
Только на Донецком направлении СВО ВСУ лишились 340 боевиков. Кроме того, на станции разгрузки в Дорожном ДНР ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. А в Дружковке уничтожен склад боеприпасов.
Также российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе населенного пункта Невельское, улучшив свое положение по переднему краю.

Задержание сторонника "Азова"*

Россиянин задержан ФСБ за подготовку теракта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. Мужчина установил и поддерживал связь с представителем украинского вооруженного формирования, выполняя задание националистов. Позже мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*.
Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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Вчера, 20:00
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