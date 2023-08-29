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Главные события и заявления дня: 29 августа

Главные события и заявления дня: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Главные события и заявления дня: 29 августа

Над Черным морем за день уничтожено сразу два украинских беспилотника самолетного типа. В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Российская ПВО впервые... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T22:33

2023-08-29T22:33

2023-08-29T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над Черным морем за день уничтожено сразу два украинских беспилотника самолетного типа. В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун". Украинские боевики за сутки потеряли на Донецком направлении эшелон и склад с артиллерийскими боеприпасами. Житель Калужской области задержан за попытку устроить теракт и вступить в ряды "Азова"*. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны над Черным моремВо вторник над акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены сразу два украинских беспилотника самолетного типа. Первая атака была пресечена морской авиацией около полудня. Спустя час киевский режим предпринял вторую попытку террористической атаки – дрон был перехвачен и потерпел крушение. Крушение Ми-8 в Челябинской областиВ Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежал авиаотряду ФСБ. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три члена экипажа. Вертолет разбился в районе Красного Поля Сосновского района. Жители и инфраструктура не пострадали.ПВО впервые перехватили "Нептуна"Средства противовоздушной обороны России впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", сообщили в Минобороны.Также были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.Потери ВСУ на Донецком направленииВ зоне спецоперации за сутки отражены 12 попыток противника атаковать российские силы. Враг потерял порядка 680 солдат и 57 единиц техники, в том числе и поставленной Западом.Только на Донецком направлении СВО ВСУ лишились 340 боевиков. Кроме того, на станции разгрузки в Дорожном ДНР ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. А в Дружковке уничтожен склад боеприпасов. Также российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе населенного пункта Невельское, улучшив свое положение по переднему краю.Задержание сторонника "Азова"*Россиянин задержан ФСБ за подготовку теракта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. Мужчина установил и поддерживал связь с представителем украинского вооруженного формирования, выполняя задание националистов. Позже мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов"*. Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к государственной измене, приготовлении к теракту и участии в террористической организации.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230829/na-turizm-v-rossii-ezhegodno-budut-vydelyat-48-mlrd-rubley-1131029440.html

https://crimea.ria.ru/20230829/rebenok-vyzhil-pogibli-dvoe-novye-dannye-posle-udara-po-bryanskoy-oblasti-1131028618.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)