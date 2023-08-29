https://crimea.ria.ru/20230829/sotni-unichtozhennykh-boevikov-i-12-otrazhennykh-atak--khroniki-svo-1131019322.html
Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 военнослужащих и 57 единиц техники. Об... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T16:02
2023-08-29T16:02
2023-08-29T16:02
новости сво
армия и флот
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 военнослужащих и 57 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельского. Потери противника составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. За сутки уничтожено до 90 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также британское орудие FH-70.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" отразили шесть атак противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Потери противника – 50 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки нескольких бригад ВСУ в районах Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Акация" и "Гиацинт-Б".Кроме того, в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
купянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_9b91eccdea4165789e97070892fda435.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, потери всу , купянск
Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
Минобороны: армия России отразила 12 атак противника, уничтожено более 600 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 военнослужащих и 57 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельского. Потери противника составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. За сутки уничтожено до 90 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также британское орудие FH-70.
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" отразили шесть атак противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Потери противника – 50 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки нескольких бригад ВСУ в районах Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Акация" и "Гиацинт-Б".
Кроме того, в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым: