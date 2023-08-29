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Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО

Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО

Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 военнослужащих и 57 единиц техники. Об... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:02

2023-08-29T16:02

2023-08-29T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак противника в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 680 военнослужащих и 57 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельского. Потери противника составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. За сутки уничтожено до 90 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также британское орудие FH-70.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" отразили шесть атак противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Потери противника – 50 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки нескольких бригад ВСУ в районах Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией уничтожили до 100 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Акация" и "Гиацинт-Б".Кроме того, в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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