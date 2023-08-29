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Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:04
2023-08-29T15:02
новости
челябинская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Авиакатастрофа произошла во вторник днем в Сосновском районе Челябинской области. Предварительно сообщалось о трех погибших членах экипажа. Власти региона подтвердили гибель людей.На месте происшествия работают экстренные службы.
https://crimea.ria.ru/20230829/krushenie-vertoleta-mi-8-v-chelyabinskoy-oblasti--chto-izvestno-1131019004.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, челябинская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вертолет
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ

Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, погибли три человека

15:04 29.08.2023
 
© РИА НовостиВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Авиакатастрофа произошла во вторник днем в Сосновском районе Челябинской области. Предварительно сообщалось о трех погибших членах экипажа. Власти региона подтвердили гибель людей.
"В районе Красного Поля Сосновского района потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Многоцелевой вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
14:35
Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно
НовостиЧелябинская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияВертолет
 
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