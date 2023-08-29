https://crimea.ria.ru/20230829/razbivshiysya-v-chelyabinskoy-oblasti-vertolet-mi-8-prinadlezhal-fsb-1131019956.html

Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ

Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ

Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T15:04

2023-08-29T15:04

2023-08-29T15:02

новости

челябинская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Авиакатастрофа произошла во вторник днем в Сосновском районе Челябинской области. Предварительно сообщалось о трех погибших членах экипажа. Власти региона подтвердили гибель людей.На месте происшествия работают экстренные службы.

https://crimea.ria.ru/20230829/krushenie-vertoleta-mi-8-v-chelyabinskoy-oblasti--chto-izvestno-1131019004.html

челябинская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, челябинская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вертолет