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Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:04
2023-08-29T15:04
2023-08-29T15:02
новости
челябинская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Авиакатастрофа произошла во вторник днем в Сосновском районе Челябинской области. Предварительно сообщалось о трех погибших членах экипажа. Власти региона подтвердили гибель людей.На месте происшествия работают экстренные службы.
https://crimea.ria.ru/20230829/krushenie-vertoleta-mi-8-v-chelyabinskoy-oblasti--chto-izvestno-1131019004.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, челябинская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вертолет
Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, погибли три человека