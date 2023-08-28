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Главные события и заявления дня: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Главные события и заявления дня: 28 августа
Главные события и заявления дня: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Главные события и заявления дня: 28 августа
Российские военные отражают атаки ВСУ. Корабли ВМФ разгромили украинской склад авиационного вооружения и боеприпасов. Медведев объяснил, почему российские... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T22:54
2023-08-28T22:33
главное за день
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
евгений балицкий
константин михальчевский
военкор риа новости ростислав журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отражают атаки ВСУ. Корабли ВМФ разгромили украинской склад авиационного вооружения и боеприпасов. Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся. В ЛНР запустили построенный военными водовод. Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииУкраинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и убитыми. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также в ведомстве сообщили, что корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражен.Заявление Медведева о российских ракетахРоссийский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он напомнил, что киевский режим полностью зависим от поставок вооружения с Запада и не сможет обойтись без своих хозяев, за счет которых пока продолжает выживать. При этом констатировал, что подсчеты запасов российского оружия украинской стороной бессмысленны, поскольку отечественный ВПК самостоятельно производит оружие всех видов, конвейеры работают в три смены, поэтому вооружений будет произведено столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества.Киев согласовал удары по Крыму с ЗападомЗападные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.Запуск водовода в ЛНРВ Луганской Народной Республике произвели пробный запуск нового водозабора. Объект позволит улучшить качество водоснабжения для 100 тысяч жителей региона, сообщили 28 августа в пресс-службе Минстроя РФ. Водный объект построили специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России взамен разрушенного в результате боевых действий в прошлом году. Строительство водозабора началось в марте этого года. На сегодняшний день общестроительная готовность объекта составляет 70%, что позволило запустить его для проведения пуско-наладочных работ.С данного объекта начинается восстановление всей проектной схемы водоснабжения, ранее функционирующей в ЛНР. Ордена для военкоровЖурналистам, которые 22 июля пострадали в результате украинского обстрела в окрестностях запорожской Васильевки, переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в понедельник врио губернатора Евгений Балицкий. Награды получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и корреспондент МИЦ "Известия" Роман Польшаков. В ближайшее время, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего журналиста Ростислава Журавлева.
https://crimea.ria.ru/20230828/rossiyskie-istrebiteli-otognali-bespilotniki-vvs-ssha-ot-kryma-1131004271.html
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главное за день, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), запорожская область, евгений балицкий, константин михальчевский, военкор риа новости ростислав журавлев, дмитрий медведев, оружие
Главные события и заявления дня: 28 августа

Главные события и заявления понедельника, 28 августа

22:54 28.08.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские военные отражают атаки ВСУ. Корабли ВМФ разгромили украинской склад авиационного вооружения и боеприпасов. Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся. В ЛНР запустили построенный военными водовод. Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Украинские подразделения предприняли 15 безуспешных атак на пяти направлениях ведения специальной военной операции, потеряв за сутки 570 человек ранеными и убитыми. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Также в ведомстве сообщили, что корабли Военно-морского флота России нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражен.
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Заявление Медведева о российских ракетах

Российский оборонно-промышленный комплекс производит оружие в количестве, превышающем текущие потребности Армии РФ, заявил в понедельник зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что киевский режим полностью зависим от поставок вооружения с Запада и не сможет обойтись без своих хозяев, за счет которых пока продолжает выживать. При этом констатировал, что подсчеты запасов российского оружия украинской стороной бессмысленны, поскольку отечественный ВПК самостоятельно производит оружие всех видов, конвейеры работают в три смены, поэтому вооружений будет произведено столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества.
Украинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Вчера, 16:01Радио "Спутник в Крыму"
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Киев согласовал удары по Крыму с Западом

Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Запуск водовода в ЛНР

В Луганской Народной Республике произвели пробный запуск нового водозабора. Объект позволит улучшить качество водоснабжения для 100 тысяч жителей региона, сообщили 28 августа в пресс-службе Минстроя РФ.
Водный объект построили специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России взамен разрушенного в результате боевых действий в прошлом году. Строительство водозабора началось в марте этого года. На сегодняшний день общестроительная готовность объекта составляет 70%, что позволило запустить его для проведения пуско-наладочных работ.
С данного объекта начинается восстановление всей проектной схемы водоснабжения, ранее функционирующей в ЛНР.
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Ордена для военкоров

Журналистам, которые 22 июля пострадали в результате украинского обстрела в окрестностях запорожской Васильевки, переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в понедельник врио губернатора Евгений Балицкий.
Награды получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и корреспондент МИЦ "Известия" Роман Польшаков. В ближайшее время, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего журналиста Ростислава Журавлева.
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Вчера, 22:07
Главные новости Крыма: 28 августа
Главное за деньНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьЕвгений БалицкийКонстантин МихальчевскийВоенкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевДмитрий МедведевОружие
 
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