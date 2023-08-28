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Главные новости Крыма: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Главные новости Крыма: 28 августа
Главные новости Крыма: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Главные новости Крыма: 28 августа
Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма, а над территорией полуострова уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ. Американские... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T22:07
2023-08-28T22:07
главное за день
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
валерий аксенов
менингит
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма, а над территорией полуострова уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ. Американские дроны-разведчики снова кружат у берегов Крыма - в небо поднимали российские истребители. Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России. В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения. Экс-главе Евпатории вынесли приговор. Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крылатая ракета и дроны ВСУ над КрымомВ понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова. Американские разведчики у берегов КрымаРоссийские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.Крымский мост в новых учебникахИнформация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. Об этом рассказал соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.Межнациональные отношения в КрымуПосле начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными, заявил в понедельник глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. От также подчеркнул, что представители всех народов России плечом к плечу сражаются на фронтах СВО, и выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.Приговор экс-главе ЕвпаторииЕвпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета, по указанию которой в 2016 году должностные лица администрации изменили вида разрешенного использования земли, нарушив интересы граждан. Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности. Суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима. Также бывшая чиновница возместила ущерб на 2,3 млн рублей и больше не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок. Менингит в детсадах СевастополяРост зарегистрированных случаев заболевания менингитом в Севастополе, в том числе в детских садах, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Так тему прокомментировал замгубернатора Александр Кулагин.По его словам среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно, сказал он.
https://crimea.ria.ru/20230828/umberto-eko-vmesto-pushkina-iz-ege-isklyuchili-zoloto-russkoy-literatury-1131001857.html
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главное за день, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), валерий аксенов, менингит, владимир путин (политик)
Главные новости Крыма: 28 августа

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 28 августа

22:07 28.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма, а над территорией полуострова уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ. Американские дроны-разведчики снова кружат у берегов Крыма - в небо поднимали российские истребители. Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России. В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения. Экс-главе Евпатории вынесли приговор. Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крылатая ракета и дроны ВСУ над Крымом

В понедельник российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова.

Американские разведчики у берегов Крыма

Российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.

Крымский мост в новых учебниках

Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась благодаря президенту России Владимиру Путину, который указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. Об этом рассказал соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, писатель и журналист Армен Гаспарян.
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Межнациональные отношения в Крыму

После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными, заявил в понедельник глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
От также подчеркнул, что представители всех народов России плечом к плечу сражаются на фронтах СВО, и выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.

Приговор экс-главе Евпатории

Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета, по указанию которой в 2016 году должностные лица администрации изменили вида разрешенного использования земли, нарушив интересы граждан.
Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности. Суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима. Также бывшая чиновница возместила ущерб на 2,3 млн рублей и больше не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок.
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Менингит в детсадах Севастополя

Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом в Севастополе, в том числе в детских садах, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Так тему прокомментировал замгубернатора Александр Кулагин.
По его словам среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно, сказал он.
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