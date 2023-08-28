https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-otsenili-popytki-destabilizirovat-mezhnatsionalnye-otnosheniya-1130992810.html
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:46
2023-08-28T11:46
2023-08-28T11:46
крым
общество
новости крыма
сергей аксенов
новости сво
федеральное агентство по делам национальностей
национальности в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130992672_0:58:960:598_1920x0_80_0_0_1c49482ff9e5614ccd6b3f13b2adacdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей по итогам встречи руководителя ведомства Игоря Баринова с главой республики Сергеем Аксеновым.Отдельно Игорь Баринов акцентировал внимание на вопросе привлечения ветеранов спецоперации к реализации государственной национальной политики."Мы видим, какая сплоченность, в том числе и межнациональная, проявляется в боях с неонацистами. На переднем крае плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны, которые стали братьями и останутся в независимости от национальности или вероисповедания. К сожалению, среди воинов есть те, кто получили тяжелые ранения, стали инвалидами, но они готовы и дальше служить Родине. Считаю, что наша задача, и органов власти, и общественных организаций, привлекать их к активному участию в нашей работе", - подчеркнул глава ФАДН.Глава ведомства выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и ТурцииОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионовВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
https://crimea.ria.ru/20230716/v-krymu-otvetili-na-zapugivaniya-krymskoy-tatarki-zelenskogo-tashevoy-1130097811.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130992672_60:0:937:658_1920x0_80_0_0_eca41f3abab69081dbcb2789240936d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, федеральное агентство по делам национальностей , национальности в крыму
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
ФАДН: межнациональные отношения в Крыму остаются стабильными
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей по итогам встречи руководителя ведомства Игоря Баринова с главой республики Сергеем Аксеновым.
"После начала проведения СВО внешние модераторы усилили информационную активность, направленную на пропаганду среди населения идеи "возвращения Крыма в состав Украины", акцентируя внимание на крымских татарах и прибывающих на полуостров гражданах Украины. Но предпринимаемые попытки не находят отклика среди населения, состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике остается стабильным", - говорится в сообщении.
Отдельно Игорь Баринов акцентировал внимание на вопросе привлечения ветеранов спецоперации к реализации государственной национальной политики.
"Мы видим, какая сплоченность, в том числе и межнациональная, проявляется в боях с неонацистами. На переднем крае плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны, которые стали братьями и останутся в независимости от национальности или вероисповедания. К сожалению, среди воинов есть те, кто получили тяжелые ранения, стали инвалидами, но они готовы и дальше служить Родине. Считаю, что наша задача, и органов власти, и общественных организаций, привлекать их к активному участию в нашей работе", - подчеркнул глава ФАДН.
Глава ведомства выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.
Читайте также на РИА Новости Крым: