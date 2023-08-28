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В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T11:46
2023-08-28T11:46
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сергей аксенов
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национальности в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей по итогам встречи руководителя ведомства Игоря Баринова с главой республики Сергеем Аксеновым.Отдельно Игорь Баринов акцентировал внимание на вопросе привлечения ветеранов спецоперации к реализации государственной национальной политики."Мы видим, какая сплоченность, в том числе и межнациональная, проявляется в боях с неонацистами. На переднем крае плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны, которые стали братьями и останутся в независимости от национальности или вероисповедания. К сожалению, среди воинов есть те, кто получили тяжелые ранения, стали инвалидами, но они готовы и дальше служить Родине. Считаю, что наша задача, и органов власти, и общественных организаций, привлекать их к активному участию в нашей работе", - подчеркнул глава ФАДН.Глава ведомства выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и ТурцииОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионовВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
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крым, общество, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, федеральное агентство по делам национальностей , национальности в крыму
В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения

ФАДН: межнациональные отношения в Крыму остаются стабильными

11:46 28.08.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВстреча главы Крыма Сергея Аксенова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым
Встреча главы Крыма Сергея Аксенова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей по итогам встречи руководителя ведомства Игоря Баринова с главой республики Сергеем Аксеновым.
"После начала проведения СВО внешние модераторы усилили информационную активность, направленную на пропаганду среди населения идеи "возвращения Крыма в состав Украины", акцентируя внимание на крымских татарах и прибывающих на полуостров гражданах Украины. Но предпринимаемые попытки не находят отклика среди населения, состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике остается стабильным", - говорится в сообщении.
Отдельно Игорь Баринов акцентировал внимание на вопросе привлечения ветеранов спецоперации к реализации государственной национальной политики.
"Мы видим, какая сплоченность, в том числе и межнациональная, проявляется в боях с неонацистами. На переднем крае плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны, которые стали братьями и останутся в независимости от национальности или вероисповедания. К сожалению, среди воинов есть те, кто получили тяжелые ранения, стали инвалидами, но они готовы и дальше служить Родине. Считаю, что наша задача, и органов власти, и общественных организаций, привлекать их к активному участию в нашей работе", - подчеркнул глава ФАДН.
Глава ведомства выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.
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