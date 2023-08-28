https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-otsenili-popytki-destabilizirovat-mezhnatsionalnye-otnosheniya-1130992810.html

В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения

В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения - РИА Новости Крым, 28.08.2023

В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения

После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T11:46

2023-08-28T11:46

2023-08-28T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. После начала спецоперации "внешние модераторы" активизировали попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму, однако на состоянии межнациональных отношений в республике это не отразилось, они остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей по итогам встречи руководителя ведомства Игоря Баринова с главой республики Сергеем Аксеновым.Отдельно Игорь Баринов акцентировал внимание на вопросе привлечения ветеранов спецоперации к реализации государственной национальной политики."Мы видим, какая сплоченность, в том числе и межнациональная, проявляется в боях с неонацистами. На переднем крае плечом к плечу сражаются представители всех народов нашей страны, которые стали братьями и останутся в независимости от национальности или вероисповедания. К сожалению, среди воинов есть те, кто получили тяжелые ранения, стали инвалидами, но они готовы и дальше служить Родине. Считаю, что наша задача, и органов власти, и общественных организаций, привлекать их к активному участию в нашей работе", - подчеркнул глава ФАДН.Глава ведомства выразил уверенность, что именно эти люди могут рассказать о единстве многонационального народа России и о том, как укрепляется российская нация.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и ТурцииОбщественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионовВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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