Рейтинг@Mail.ru
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230801/krym-budet-nalazhivat-tesnye-svyazi-s-obschestvennikami-kitaya-i-turtsii-1130475169.html
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T18:34
2023-08-01T18:34
крым
юрий гемпель
крым дипломатический
народная дипломатия
китай
турция
польша
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/24/1118462467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c7f135c72a38adbf5777c8fcaa0ad9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас уже были неофициальные встречи с представителями Китая и Турции. Думаю, в этом году мы проведем более интенсивную работу в этом направлении в плане сотрудничества в рамках народной дипломатии с представителями этих стран. Также в последнее время мы достаточно активно общаемся с Польшей", - сказал парламентарий.Кроме того, по словам Гемпеля, Крым поддерживает тесные отношения с общественными структурами постсоветских республик, в том числе Киргизии и Армении. Эту работу ведут все ветви власти Крыма, в том числе представительство МИД России в Симферополе.Глава профильного комитета констатировал, что с началом специальной военной операции и вызванных ее проведением трудностей с логистикой количество визитов иностранных делегаций народных дипломатов на полуостров существенно снизилось, однако благодаря современным средствам коммуникации Крыму удается поддерживать тесные связи с общественниками и политиками других стран, в том числе недружественных России.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html
крым
китай
турция
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/24/1118462467_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_546acd2872a80c410cd5affb0bd4dd02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гемпель, крым дипломатический, народная дипломатия, китай, турция, польша, новости крыма
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции

Гемпель: Крым намерен тесно сотрудничать с народными дипломатами Китая, Турции и Польши

18:34 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг республики Крым
Флаг республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас уже были неофициальные встречи с представителями Китая и Турции. Думаю, в этом году мы проведем более интенсивную работу в этом направлении в плане сотрудничества в рамках народной дипломатии с представителями этих стран. Также в последнее время мы достаточно активно общаемся с Польшей", - сказал парламентарий.
Кроме того, по словам Гемпеля, Крым поддерживает тесные отношения с общественными структурами постсоветских республик, в том числе Киргизии и Армении. Эту работу ведут все ветви власти Крыма, в том числе представительство МИД России в Симферополе.
Глава профильного комитета констатировал, что с началом специальной военной операции и вызванных ее проведением трудностей с логистикой количество визитов иностранных делегаций народных дипломатов на полуостров существенно снизилось, однако благодаря современным средствам коммуникации Крыму удается поддерживать тесные связи с общественниками и политиками других стран, в том числе недружественных России.
"Мы проводим конференции, круглые столы с участием коллег. Со всей ответственностью могу заявить, что корпус народных дипломатов не стал меньше, наоборот, мы приумножили его, он пополнился качественно. Это люди, которые имеют свою аудиторию в странах проживания, которые занимаются общественной деятельностью, политикой", - добавил Гемпель.
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 08:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
 
КрымЮрий ГемпельКрым дипломатическийНародная дипломатияКитайТурцияПольшаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
19:19Сильное землетрясение произошло в центре Турции
19:03Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии
18:34Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
18:32В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно
18:03Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму
17:47Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
17:30В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
17:18Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
17:05Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
16:50В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены
16:33В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
16:13Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
15:58Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за аварию
15:45Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
15:28Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
15:12Огромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за сутки
14:52"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
14:44За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
14:23Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час
Лента новостейМолния