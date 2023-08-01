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Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции

Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции

Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T18:34

2023-08-01T18:34

2023-08-01T18:34

крым

юрий гемпель

крым дипломатический

народная дипломатия

китай

турция

польша

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас уже были неофициальные встречи с представителями Китая и Турции. Думаю, в этом году мы проведем более интенсивную работу в этом направлении в плане сотрудничества в рамках народной дипломатии с представителями этих стран. Также в последнее время мы достаточно активно общаемся с Польшей", - сказал парламентарий.Кроме того, по словам Гемпеля, Крым поддерживает тесные отношения с общественными структурами постсоветских республик, в том числе Киргизии и Армении. Эту работу ведут все ветви власти Крыма, в том числе представительство МИД России в Симферополе.Глава профильного комитета констатировал, что с началом специальной военной операции и вызванных ее проведением трудностей с логистикой количество визитов иностранных делегаций народных дипломатов на полуостров существенно снизилось, однако благодаря современным средствам коммуникации Крыму удается поддерживать тесные связи с общественниками и политиками других стран, в том числе недружественных России.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html

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китай

турция

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гемпель, крым дипломатический, народная дипломатия, китай, турция, польша, новости крыма