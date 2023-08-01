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Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T18:34
2023-08-01T18:34
2023-08-01T18:34
крым
юрий гемпель
крым дипломатический
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."У нас уже были неофициальные встречи с представителями Китая и Турции. Думаю, в этом году мы проведем более интенсивную работу в этом направлении в плане сотрудничества в рамках народной дипломатии с представителями этих стран. Также в последнее время мы достаточно активно общаемся с Польшей", - сказал парламентарий.Кроме того, по словам Гемпеля, Крым поддерживает тесные отношения с общественными структурами постсоветских республик, в том числе Киргизии и Армении. Эту работу ведут все ветви власти Крыма, в том числе представительство МИД России в Симферополе.Глава профильного комитета констатировал, что с началом специальной военной операции и вызванных ее проведением трудностей с логистикой количество визитов иностранных делегаций народных дипломатов на полуостров существенно снизилось, однако благодаря современным средствам коммуникации Крыму удается поддерживать тесные связи с общественниками и политиками других стран, в том числе недружественных России.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, юрий гемпель, крым дипломатический, народная дипломатия, китай, турция, польша, новости крыма
Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
Гемпель: Крым намерен тесно сотрудничать с народными дипломатами Китая, Турции и Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Власти Крыма начали работу по налаживанию взаимодействия с общественными структурами Китая, Турции и Польши по каналам народной дипломатии. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"У нас уже были неофициальные встречи с представителями Китая и Турции. Думаю, в этом году мы проведем более интенсивную работу в этом направлении в плане сотрудничества в рамках народной дипломатии с представителями этих стран. Также в последнее время мы достаточно активно общаемся с Польшей", - сказал парламентарий.
Кроме того, по словам Гемпеля, Крым поддерживает тесные отношения с общественными структурами постсоветских республик, в том числе Киргизии и Армении. Эту работу ведут все ветви власти Крыма, в том числе представительство МИД России в Симферополе.
Глава профильного комитета констатировал, что с началом специальной военной операции и вызванных ее проведением трудностей с логистикой количество визитов иностранных делегаций народных дипломатов на полуостров существенно снизилось, однако благодаря современным средствам коммуникации Крыму удается поддерживать тесные связи с общественниками и политиками других стран, в том числе недружественных России.
"Мы проводим конференции, круглые столы с участием коллег. Со всей ответственностью могу заявить, что корпус народных дипломатов не стал меньше, наоборот, мы приумножили его, он пополнился качественно. Это люди, которые имеют свою аудиторию в странах проживания, которые занимаются общественной деятельностью, политикой", - добавил Гемпель.
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