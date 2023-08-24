Захарова высмеяла санкции США против "Артека"
МИД РФ: пропагандистам моральных уродств из США не нравится представление "Артека" о детях
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. "Пропагандистам моральных уродств" из США не нравятся чистое представление о детстве и детях, которое сохраняется в "Артеке". Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Вашингтона против Международного детского центра в Крыму.
Ранее министерство финансов США включило в санкционный список МДЦ "Артек", а также 11 физических лиц, в том числе директора "Артека" Константина Федоренко, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и других лиц.
"Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!" – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее санкции против "Артека" ввели Великобритания и Евросоюз. Как заявили в британском минфине, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".
Советник председателя Государственного совета Крыма Светлана Савченко, комментируя решение Лондона, отметила, что коллективному Западу мешают любые нормальные дети и не нравится, когда детей воспитывают в любви и уважении к Родине.
Читайте также на РИА Новости Крым: