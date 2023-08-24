https://crimea.ria.ru/20230824/zakharova-vysmeyala-sanktsii-ssha-protiv-arteka-1130934003.html

Захарова высмеяла санкции США против "Артека"

Захарова высмеяла санкции США против "Артека" - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Захарова высмеяла санкции США против "Артека"

"Пропагандистам моральных уродств" из США не нравятся чистое представление о детстве и детях, которое сохраняется в "Артеке". Так официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T19:45

2023-08-24T19:45

2023-08-24T18:47

мдц "артек"

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

санкции

крым под санкциями

сша

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. "Пропагандистам моральных уродств" из США не нравятся чистое представление о детстве и детях, которое сохраняется в "Артеке". Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Вашингтона против Международного детского центра в Крыму.Ранее министерство финансов США включило в санкционный список МДЦ "Артек", а также 11 физических лиц, в том числе директора "Артека" Константина Федоренко, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и других лиц.Ранее санкции против "Артека" ввели Великобритания и Евросоюз. Как заявили в британском минфине, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Советник председателя Государственного совета Крыма Светлана Савченко, комментируя решение Лондона, отметила, что коллективному Западу мешают любые нормальные дети и не нравится, когда детей воспитывают в любви и уважении к Родине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму"Артек" откроет филиалы в Севастополе и Бердянске – поручение ПутинаМинистр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС

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