https://crimea.ria.ru/20230822/artek-i-sledstvennyy-komitet-razvernuli-flagi-nad-adalarami-1130870910.html
"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму
"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2023
"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму
Триколор на Шаляпинской скале и над Адаларами подняли сотрудники "Артека", представители Главного следственного управления по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T12:27
2023-08-22T12:27
2023-08-22T13:34
мдц "артек"
день государственного флага россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Триколор на Шаляпинской скале и над Адаларами подняли сотрудники "Артека", представители Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, а также участники специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт МДЦ "Артек".До большой скалы Адалар участники акции дошли на катере. И с помощью альпинистского снаряжения поднялись на ее самую высокую точку, где развернули флаг России.Триколор и флаг Следственного комитета РФ водрузили и на Шаляпинской скале (скалистый мыс напротив островов Адалары) как символ сотрудничества и дружбы ведомства и детского центра.Участник СВО, кавалер ордена Мужества Илья Подорога, принимая участие в акции, отметил, что для него День флага - особенный. 24 февраля 2022 года Илья со своими бойцами поднимал флаг России на Каховской ГЭС.Проведение патриотической акции вошло у "Артека" в традицию с 2014 года, когда Крым вернулся в Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:День государственного флага РоссииВ Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданийПутин назвал флаг символом единства жителей России
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мдц "артек", день государственного флага россии, новости крыма, крым, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму
Акция Артека: флаги России и СК развернули над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму
12:27 22.08.2023 (обновлено: 13:34 22.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Триколор на Шаляпинской скале и над Адаларами подняли сотрудники "Артека", представители Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, а также участники специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт МДЦ "Артек".
"День флага Российской Федерации – один из самых главных праздников нашей страны. И высокая честь принимать в "Артеке" не просто партнеров, а друзей Международного детского центра. Это Следственный комитет Российской Федерации вместе с нашими защитниками, с нашими героями, которые сегодня отстаивают на передовой право жить, право учиться, право работать в свободной и суверенной стране", – цитирует сайт директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко.
До большой скалы Адалар участники акции дошли на катере. И с помощью альпинистского снаряжения поднялись на ее самую высокую точку, где развернули флаг России.
Триколор и флаг Следственного комитета РФ водрузили и на Шаляпинской скале (скалистый мыс напротив островов Адалары) как символ сотрудничества и дружбы ведомства и детского центра.
"В эти дни мы празднуем день одного из главных символов России – день государственного флага. То, что сегодня меняется мир, делается под флагом великого государства, великой России", – сказал глава Следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.
Участник СВО, кавалер ордена Мужества Илья Подорога, принимая участие в акции, отметил, что для него День флага - особенный. 24 февраля 2022 года Илья со своими бойцами поднимал флаг России на Каховской ГЭС.
Проведение патриотической акции вошло у "Артека" в традицию с 2014 года, когда Крым вернулся в Россию.
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