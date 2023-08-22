https://crimea.ria.ru/20230822/artek-i-sledstvennyy-komitet-razvernuli-flagi-nad-adalarami-1130870910.html

"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму

"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму - РИА Новости Крым, 22.08.2023

"Артек" и Следком развернули флаги над Адаларами и мысом Шаляпина в Крыму

Триколор на Шаляпинской скале и над Адаларами подняли сотрудники "Артека", представители Главного следственного управления по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T12:27

2023-08-22T12:27

2023-08-22T13:34

мдц "артек"

день государственного флага россии

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крым

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Триколор на Шаляпинской скале и над Адаларами подняли сотрудники "Артека", представители Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, а также участники специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт МДЦ "Артек".До большой скалы Адалар участники акции дошли на катере. И с помощью альпинистского снаряжения поднялись на ее самую высокую точку, где развернули флаг России.Триколор и флаг Следственного комитета РФ водрузили и на Шаляпинской скале (скалистый мыс напротив островов Адалары) как символ сотрудничества и дружбы ведомства и детского центра.Участник СВО, кавалер ордена Мужества Илья Подорога, принимая участие в акции, отметил, что для него День флага - особенный. 24 февраля 2022 года Илья со своими бойцами поднимал флаг России на Каховской ГЭС.Проведение патриотической акции вошло у "Артека" в традицию с 2014 года, когда Крым вернулся в Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:День государственного флага РоссииВ Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданийПутин назвал флаг символом единства жителей России

https://crimea.ria.ru/20230821/na-chatyr-dage-v-krymu-vodruzili-flag-rossii-s-podpisyami-boytsov-svo-1130860337.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", день государственного флага россии, новости крыма, крым, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)