https://crimea.ria.ru/20230822/v-novoy-kakhovke-obnovili-flagi-rossii-na-fasadakh-administrativnykh-zdaniy-1130868727.html
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T11:03
2023-08-22T11:03
2023-08-22T11:03
день государственного флага россии
новые регионы россии
новая каховка
владимир леонтьев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246856_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eee0b8026202389840a4b62dbad5d780.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, государственные флаги обновлены и на фасадах всех административных зданий Новой Каховки.Утром во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, подчеркнув особое значение триколора как символа единства народов страны.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:День государственного флага РоссииНа Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВОВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
https://crimea.ria.ru/20230822/den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-1130863471.html
новые регионы россии
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246856_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e3b5324ca5e731c673ea145d5ca046d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день государственного флага россии, новые регионы россии, новая каховка, владимир леонтьев, новости
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
Новые полотнища российского триколора подняли на флагштоках в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"Ко Дню флага России глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев закрепил новые полотнища у памятника Ленину возле здания администрации города", – говорится в сообщении.
Кроме того, государственные флаги обновлены и на фасадах всех административных зданий Новой Каховки.
"Российскому знамени уже больше 350 лет. И в наши дни взоры всего мира прикованы именно к нему – символу Отечества, братства и победы, – цитирует пресс-служба Леонтьева. – Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Простая истина, произнесенная Николаем I, актуальна и в наши дни".
Утром во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил россиян
с Днем государственного флага, подчеркнув особое значение триколора как символа единства народов страны.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым: