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В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий
Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T11:03
2023-08-22T11:03
день государственного флага россии
новые регионы россии
новая каховка
владимир леонтьев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, государственные флаги обновлены и на фасадах всех административных зданий Новой Каховки.Утром во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, подчеркнув особое значение триколора как символа единства народов страны.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:День государственного флага РоссииНа Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВОВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
https://crimea.ria.ru/20230822/den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-1130863471.html
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день государственного флага россии, новые регионы россии, новая каховка, владимир леонтьев, новости
В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий

Новые полотнища российского триколора подняли на флагштоках в Новой Каховке

11:03 22.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"Ко Дню флага России глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев закрепил новые полотнища у памятника Ленину возле здания администрации города", – говорится в сообщении.
Кроме того, государственные флаги обновлены и на фасадах всех административных зданий Новой Каховки.

"Российскому знамени уже больше 350 лет. И в наши дни взоры всего мира прикованы именно к нему – символу Отечества, братства и победы, – цитирует пресс-служба Леонтьева. – Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Простая истина, произнесенная Николаем I, актуальна и в наши дни".

Утром во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, подчеркнув особое значение триколора как символа единства народов страны.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.
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06:31
День Государственного Флага России22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
 
День Государственного Флага РоссииНовые регионы РоссииНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевНовости
 
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