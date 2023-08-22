https://crimea.ria.ru/20230822/v-novoy-kakhovke-obnovili-flagi-rossii-na-fasadakh-administrativnykh-zdaniy-1130868727.html

В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий

В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Новой Каховке обновили флаги России на фасадах административных зданий

Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T11:03

2023-08-22T11:03

2023-08-22T11:03

день государственного флага россии

новые регионы россии

новая каховка

владимир леонтьев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Новые полотнища российского государственного триколора торжественно подняли на флагштоках в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, государственные флаги обновлены и на фасадах всех административных зданий Новой Каховки.Утром во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, подчеркнув особое значение триколора как символа единства народов страны.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:День государственного флага РоссииНа Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВОВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу

https://crimea.ria.ru/20230822/den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-1130863471.html

новые регионы россии

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день государственного флага россии, новые регионы россии, новая каховка, владимир леонтьев, новости