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На Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВО

На Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.08.2023

На Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВО

Крымские общественники водрузили на вершине горы Чатыр-Даг флаг Российской Федерации с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T18:26

2023-08-21T18:26

2023-08-21T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские общественники водрузили на вершине горы Чатыр-Даг флаг Российской Федерации с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны. Акцию провели в преддверии Дня Государственного флага России.Флаг России с подписями бойцов водрузили в наивысшей точке Чатыр-Дага, на высоте 1527 метров. За день до этого триколор привезли из зоны СВО, куда крымские общественники выезжали с гуманитарной миссией. На вершину поднимались вместе с неравнодушными жителями Крыма."Восхождение очень хотели совершить и сами военнослужащие, но, по понятным причинам, сейчас пойти они не могут. Передали нам флаг со словами: "Несмотря на то, что выполняем боевые задачи, мы мысленно его поднимаем с вами". Поэтому и наши военные - тоже участники восхождения", - говорит Сандалов.Локация на Чатыр-Даге традиционная, выбрана из-за удобства расположения еще в 2015 году, когда общественники впервые проводили акцию. Маршрут восхождения средней тяжести, поэтому подняться сможет пожилой человек или ребенок. В этом году среди участников акции - неравнодушные жители республики и юнармейцы."Основная мысль акции именно в участии детей. Таким образом мы просвещаем подрастающее поколение, что очень важно", - считает общественник.День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу России — национальному триколору.Чатыр-Даг — горный массив, расположенный в южной части Крымского полуострова, в 10 км от моря.Читайте также на РИА Новости Крым:ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагуПочему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветовКакой должна быть национальная идея России – мнения

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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