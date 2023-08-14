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Какой должна быть национальная идея России – мнения
Какой должна быть национальная идея России – мнения - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Какой должна быть национальная идея России – мнения
Современной России однозначно нужна национальная идея, она должна родиться "снизу", но на сегодняшний день в нашем обществе еще не сформировалось общее... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T19:37
2023-08-14T19:37
2023-08-14T15:26
кфу (крымский федеральный университет)
русский народ
россия
общество
мнения
олег шевченко
дмитрий гарбузов
олег габриелян
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Современной России однозначно нужна национальная идея, она должна родиться "снизу", но на сегодняшний день в нашем обществе еще не сформировалось общее представление о том, что должно лежать в ее основе. Такое мнение высказали ученые-философы Крымского федерального университета (КФУ) на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Без аскетизма и страданий нет национальной идеиПо мнению доктора философских наук, доцента Олега Шевченко, просто "жить хорошо" не подходит на роль российской национальной идеи, поскольку она требует от человека аскетизма и жертвенности. По его словам, "ни у одной страны нет национальной идеи, которая не родилась бы через страдания".По мнению философа, в этом плане в российском обществе существует "большая полифония", когда множество звуков сливаются в один, образуя эффект "белого шума", из которого нельзя выделить нечто единое. Чтобы родилась некая национальная идея, нужно, чтобы эти общественные голоса "сливались в единую мелодию, как у симфонического оркестра", полагает ученый. Тогда философы, политологи и другие специалисты смогут оформить эту стихийную общественную мысль в какую-то осязаемую концепцию."Пока наше общество не является таким симфоническим оркестром, не сливается в единую мелодию. Уже есть единство, правда, в рамках какофонии, но это уже звук, а не отсутствие звука, не пустошь, какая была в 90-е годы. Осознание уже есть: мы – русские. А кто мы такие, русские, и куда мы идем? Над этим надо уже подумать. Вот мы сейчас находимся на таком перепутье", - считает эксперт."Американская мечта" России не подходитЗавкафедрой философии Таврической академии КФУ, доктор философских наук, политолог Олег Габриелян считает, что в основе национальной идеи должен стоять образ будущего России, который можно кратко сформулировать как "сильная Россия и счастливые люди".Доктор философских наук, профессор Дмитрий Гарбузов в поиске ответа на вопрос о российской национальной идее призвал обратиться к словам Христа: "где сокровище ваше, там будет и сердце ваше"."Вот это сокровище и есть национальная идея. Это некие сакральные смыслы, которые делают осмысленным существование человека, объясняют ему, для чего он должен жить, воспитывать детей и так далее, помогает ему существовать и ориентироваться в этом мире. Это не что-то чисто утилитарное – хорошо кушать, много спать и так далее. Это что-то священное", - сказал эксперт.По мнению философа, у русского народа всегда была такая идея, но в последнее время мы в какой-то степени утратили сокровище, и сейчас "нужно его обнаружить". Речь идет именно о поиске, причем через жертву, поскольку искусственно сконструировать национальную идею не удастся, убежден Гарбузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по днямНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииВ Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
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кфу (крымский федеральный университет), русский народ, россия, общество, мнения, олег шевченко, дмитрий гарбузов, олег габриелян, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Современной России однозначно нужна национальная идея, она должна родиться "снизу", но на сегодняшний день в нашем обществе еще не сформировалось общее представление о том, что должно лежать в ее основе. Такое мнение высказали ученые-философы Крымского федерального университета (КФУ) на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Без аскетизма и страданий нет национальной идеи
По мнению доктора философских наук, доцента Олега Шевченко, просто "жить хорошо" не подходит на роль российской национальной идеи, поскольку она требует от человека аскетизма и жертвенности. По его словам, "ни у одной страны нет национальной идеи, которая не родилась бы через страдания".
"Сегодня мы дошли до понимания, что нам такая идея нужна. Вопрос теперь в том, какой она должна быть. С моей точки зрения, это должна быть мечта, которая потребует от человека отдачи всего себя ради этой мечты, может быть, даже с понижением собственного бытового комфорта или жизненного уровня. О более конкретном формате мне говорить трудно. Это должна быть общественная идея. Она рождается стихийно, массово, и она артикулируется. Вот этого стихийного рождения пока нет", - сказал Шевченко.
По мнению философа, в этом плане в российском обществе существует "большая полифония", когда множество звуков сливаются в один, образуя эффект "белого шума", из которого нельзя выделить нечто единое. Чтобы родилась некая национальная идея, нужно, чтобы эти общественные голоса "сливались в единую мелодию, как у симфонического оркестра", полагает ученый. Тогда философы, политологи и другие специалисты смогут оформить эту стихийную общественную мысль в какую-то осязаемую концепцию.
"Пока наше общество не является таким симфоническим оркестром, не сливается в единую мелодию. Уже есть единство, правда, в рамках какофонии, но это уже звук, а не отсутствие звука, не пустошь, какая была в 90-е годы. Осознание уже есть: мы – русские. А кто мы такие, русские, и куда мы идем? Над этим надо уже подумать. Вот мы сейчас находимся на таком перепутье", - считает эксперт.
"Американская мечта" России не подходит
Завкафедрой философии Таврической академии КФУ, доктор философских наук, политолог Олег Габриелян считает, что в основе национальной идеи должен стоять образ будущего России, который можно кратко сформулировать как "сильная Россия и счастливые люди".
"Что это означает? И то, и другое есть процесс. Это не то, что можно один раз определить и этим удовлетвориться. Это постоянный процесс созидания сильной России, в которой людям было бы счастливо жить. А ощущение счастья – это внутренний субъективный процесс, который не определяется только благосостоянием. То есть, у нас не может быть "американской мечты". Если и будет мечта, то это будет "русская мечта", - убежден ученый.
Доктор философских наук, профессор Дмитрий Гарбузов в поиске ответа на вопрос о российской национальной идее призвал обратиться к словам Христа: "где сокровище ваше, там будет и сердце ваше".
"Вот это сокровище и есть национальная идея. Это некие сакральные смыслы, которые делают осмысленным существование человека, объясняют ему, для чего он должен жить, воспитывать детей и так далее, помогает ему существовать и ориентироваться в этом мире. Это не что-то чисто утилитарное – хорошо кушать, много спать и так далее. Это что-то священное", - сказал эксперт.
По мнению философа, у русского народа всегда была такая идея, но в последнее время мы в какой-то степени утратили сокровище, и сейчас "нужно его обнаружить". Речь идет именно о поиске, причем через жертву, поскольку искусственно сконструировать национальную идею не удастся, убежден Гарбузов.
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