https://crimea.ria.ru/20230814/kakoy-dolzhna-byt-natsionalnaya-ideya-rossii--mneniya-1130725896.html

Какой должна быть национальная идея России – мнения

Какой должна быть национальная идея России – мнения - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Какой должна быть национальная идея России – мнения

Современной России однозначно нужна национальная идея, она должна родиться "снизу", но на сегодняшний день в нашем обществе еще не сформировалось общее... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T19:37

2023-08-14T19:37

2023-08-14T15:26

кфу (крымский федеральный университет)

русский народ

россия

общество

мнения

олег шевченко

дмитрий гарбузов

олег габриелян

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123131032_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_8741946056baec73e2cde9677bcfd6b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Современной России однозначно нужна национальная идея, она должна родиться "снизу", но на сегодняшний день в нашем обществе еще не сформировалось общее представление о том, что должно лежать в ее основе. Такое мнение высказали ученые-философы Крымского федерального университета (КФУ) на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Без аскетизма и страданий нет национальной идеиПо мнению доктора философских наук, доцента Олега Шевченко, просто "жить хорошо" не подходит на роль российской национальной идеи, поскольку она требует от человека аскетизма и жертвенности. По его словам, "ни у одной страны нет национальной идеи, которая не родилась бы через страдания".По мнению философа, в этом плане в российском обществе существует "большая полифония", когда множество звуков сливаются в один, образуя эффект "белого шума", из которого нельзя выделить нечто единое. Чтобы родилась некая национальная идея, нужно, чтобы эти общественные голоса "сливались в единую мелодию, как у симфонического оркестра", полагает ученый. Тогда философы, политологи и другие специалисты смогут оформить эту стихийную общественную мысль в какую-то осязаемую концепцию."Пока наше общество не является таким симфоническим оркестром, не сливается в единую мелодию. Уже есть единство, правда, в рамках какофонии, но это уже звук, а не отсутствие звука, не пустошь, какая была в 90-е годы. Осознание уже есть: мы – русские. А кто мы такие, русские, и куда мы идем? Над этим надо уже подумать. Вот мы сейчас находимся на таком перепутье", - считает эксперт."Американская мечта" России не подходитЗавкафедрой философии Таврической академии КФУ, доктор философских наук, политолог Олег Габриелян считает, что в основе национальной идеи должен стоять образ будущего России, который можно кратко сформулировать как "сильная Россия и счастливые люди".Доктор философских наук, профессор Дмитрий Гарбузов в поиске ответа на вопрос о российской национальной идее призвал обратиться к словам Христа: "где сокровище ваше, там будет и сердце ваше"."Вот это сокровище и есть национальная идея. Это некие сакральные смыслы, которые делают осмысленным существование человека, объясняют ему, для чего он должен жить, воспитывать детей и так далее, помогает ему существовать и ориентироваться в этом мире. Это не что-то чисто утилитарное – хорошо кушать, много спать и так далее. Это что-то священное", - сказал эксперт.По мнению философа, у русского народа всегда была такая идея, но в последнее время мы в какой-то степени утратили сокровище, и сейчас "нужно его обнаружить". Речь идет именно о поиске, причем через жертву, поскольку искусственно сконструировать национальную идею не удастся, убежден Гарбузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по днямНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииВ Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), русский народ, россия, общество, мнения, олег шевченко, дмитрий гарбузов, олег габриелян, политика