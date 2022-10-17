https://crimea.ria.ru/20221017/v-sovbeze-raskryli-tseli-podryvnoy-raboty-zapada-1124941139.html

В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада

В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада

Объектами подрывной работы Запада стали российские образовательные учреждения, учреждения органов власти, деятели культуры и искусства, а также журналисты. Об... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T18:30

2022-10-17T18:30

2022-10-17T18:30

культура

политика

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Объектами подрывной работы Запада стали российские образовательные учреждения, учреждения органов власти, деятели культуры и искусства, а также журналисты. Об этом со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова сообщает "Российская газета".По его словам, целенаправленное влияние осуществляется разными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и других."Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования РФ свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны. Коррозии извне активно и осознанно подвергается один из основных кодов нации - язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. А это в итоге ведет к деформации национального самосознания и фактически содействует его подмене ориентирами западного образа жизни в литературе, кино, театре и музыкальном искусстве", - заключил он.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, политика, образование в россии, общество