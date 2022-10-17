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В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
Объектами подрывной работы Запада стали российские образовательные учреждения, учреждения органов власти, деятели культуры и искусства, а также журналисты. Об... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T18:30
2022-10-17T18:30
культура
политика
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Объектами подрывной работы Запада стали российские образовательные учреждения, учреждения органов власти, деятели культуры и искусства, а также журналисты. Об этом со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова сообщает "Российская газета".По его словам, целенаправленное влияние осуществляется разными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и других."Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования РФ свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны. Коррозии извне активно и осознанно подвергается один из основных кодов нации - язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. А это в итоге ведет к деформации национального самосознания и фактически содействует его подмене ориентирами западного образа жизни в литературе, кино, театре и музыкальном искусстве", - заключил он.
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культура, политика, образование в россии, общество
В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада

Храмов: объектами подрывной работы Запада стали образование, культура и искусство

18:30 17.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Объектами подрывной работы Запада стали российские образовательные учреждения, учреждения органов власти, деятели культуры и искусства, а также журналисты. Об этом со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова сообщает "Российская газета".
"В первую очередь, западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчете на неустойчивость молодежной среды", - сказал Храмов.
По его словам, целенаправленное влияние осуществляется разными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и других.
"Под внешне благопристойными предлогами Запад стремился планомерно на протяжении многих лет внедрять в систему образования РФ свои проекты, имея в виду, что они будут способствовать развалу страны. Коррозии извне активно и осознанно подвергается один из основных кодов нации - язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. А это в итоге ведет к деформации национального самосознания и фактически содействует его подмене ориентирами западного образа жизни в литературе, кино, театре и музыкальном искусстве", - заключил он.
 
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