https://crimea.ria.ru/20230824/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-avgusta-1130937639.html

Главные события и заявления дня: 24 августа

Главные события и заявления дня: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Главные события и заявления дня: 24 августа

Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу самолета Евгения Пригожина. Шесть новых стран официально приглашены в БРИКС. Вооруженные силы России уничтожили... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T22:35

2023-08-24T22:35

2023-08-24T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Владимир Путин прокомментировал авиакатастрофу самолета Евгения Пригожина. Шесть новых стран официально приглашены в БРИКС. Вооруженные силы России уничтожили центр принятия решений ВСУ. В Калуге водитель под наркотиками сбил 11 человек на остановке. Российские войска пресекли террористическую атаку беспилотников на регионы РФ. Из Прибалтики в Россию пытались провезти более 800 кг гашиша.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин высказался о катастрофе самолета ПригожинаПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Глава государства заверил, что расследование причин аварии будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Российский лидер также подчеркнул, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине."Мы об этом помним, знаем и никогда не забудем", - сказал Путин.Евгения Пригожина президент назвал человеком сложной судьбы, талантливым бизнесменом, у которого были серьезные ошибки, но который добивался нужных результатов, в том числе для общего дела.БРИКС расширился до 11 странЛидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.Президент России Владимир Путин назвал расширение БРИКС непростым и отметил, что организация будет работать над расширением влияния на мировой арене.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в целом заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. При отборе заявок учитывались, прежде всего, вес, авторитет и значение той или иной страны-претендента на членство и ее позиция на международной арене.Причина такого взрывного роста к членству в организации, по мнению министра, заключается в понимании этими странами глубинных причин происходящих на международной арене процессов, которые отобразили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.Армия России уничтожила центр принятия решений ВСУВооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражен.Всего за прошедшие сутки российские военные в зоне спецоперации отразили 20 атак противника. Потери украинских войск составили порядка 625 боевиков и 50 единиц техники, в том числе западной.Жуткое ДТП в КалугеВ Калуге Toyota влетела в остановку с людьми. Пострадали 10 человек, в том числе дети. Один человек находится в тяжелом состоянии. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую – четверо, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Позже в Калужскую областную клиническую больницу обратились еще двое пострадавших, которые после аварии отказались от госпитализации. У одной женщины диагностировали перелом ключицы, у второй – ссадины и легкие травмы.В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, он задержан. Полиция выяснила, что он был лишен водительского удостоверения в апреле 2023 года за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.Освидетельствование подтвердило, что и в этот раз он находился в аналогичном состоянии.Попытка террористической атаки на российские регионыНочью пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, два БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Еще один дрон обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.Контрабандисты попытались провести в Россию почти тонну гашишаКонтрабандисты пытались провезти из Эстонии в Россию 812 кг гашиша. Задержание организованной преступной группы из трех человек провели сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все задержанные оказались гражданами Литвы. Стоимость изъятого наркотика, по данным ведомства, на "черном" рынке превышает 2 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20230824/chem-izvesten-evgeniy-prigozhin-biografiya-1130906570.html

https://crimea.ria.ru/20230824/rossiya-i-kitay-budut-sovmestno-stroit-bazu-na-lune-1130930529.html

https://crimea.ria.ru/20230824/ukrainskiy-politik-otsenil-veroyatnost-narodnogo-bunta-protiv-zelenskogo-1130933267.html

https://crimea.ria.ru/20230824/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-1130906912.html

https://crimea.ria.ru/20230824/chto-zhdet-ukrainu-i-zelenskogo-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-politologov-1130931657.html

https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-opisali-poslovitsey-zayavleniya-zelenskogo-na-krymskoy-platforme-1130933701.html

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главное за день, владимир путин (политик), евгений пригожин, чвк "вагнер", брикс, россия, китай, космос, луна, новости сво, дтп, министерство обороны рф, контрабанда