https://crimea.ria.ru/20230821/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-avgusta-1130862699.html

Главные события и заявления дня: 21 августа

Главные события и заявления дня: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Главные события и заявления дня: 21 августа

Атаки БПЛА на Подмосковье продолжаются. Киевские власти планируют принудительную эвакуацию из Харьковской области. ВСУ несут потери в столкновении с российской... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T22:39

2023-08-21T22:39

2023-08-21T22:39

главное за день

новости

москва

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130862926_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_c9c9fab5d195f8a3eea7e3de949d50cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Атаки БПЛА на Подмосковье продолжаются. Киевские власти планируют принудительную эвакуацию из Харьковской области. ВСУ несут потери в столкновении с российской армией. Названа причина аварии "Луны-25" в космосе. В Москве находят новые тела утонувших диггеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Двойная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшиеВ понедельник около семи утра в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства, никто не пострадал.В течение получаса дежурные силы ПВО сработали уже над территорией Истринского района. Сбили два БПЛА. В результате падения одного из них пострадали жители СНТ “Дорожник”. Обломки беспилотника упали на жилой дом. Мужчине с травмами понадобилась госпитализация. Женщина от поездки в больницу отказалась.В Харькове планируют эвакуациюКиевский режим ожидает "угрозу вторжения" и собирается принудительно эвакуировать жителей Харьковской области. В списке порядка 80 населенных пунктов. Все они граничат с территорией Российской Федерации.Армия России наступаетНа Купянском направлении российские войска идут в активное наступление. Бои здесь ведут подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии. За стуки ВСУ потеряли в личном составе 160 человек.Также разбиты бронированные машины, автомобили и гаубица "Акация". Среди уничтоженного вооружения и западные поставки: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Названа причина аварии "Луны-25" в космосеГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил, что автоматическая станция "Луна-25" разбилась при столкновении с естественным спутником Земли из-за нештатной работы двигателя. По его словам, при попытке перейти на предпосадочную орбиту двигатель аппарата должен был работать 84 секунды. По факту получилось дольше - 127 секунд. Поэтому и произошло столкновение.Сейчас создана аварийная комиссия, результаты работы которой будут учтены при планировании следующих миссий.В Москве находят тела утонувших диггеровМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, что во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. По предварительной версии, несколько девушек и молодых людей отправились на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. По всей видимости, из-за мощного ливня уровень воды в коллекторе резко поднялся. Люди не смогли выбраться.Первых двух погибших обнаружили в воскресенье в Москве-реке в районе парка "Зарядье". В понедельник нашли еще одного утонувшего. Поиск пропавших продолжается.

https://crimea.ria.ru/20230821/v-ssha-nazvali-glavnyy-tormoz-ukrainskogo-kontrnastupleniya-1130857915.html

https://crimea.ria.ru/20230821/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-ob-obmene-belgoroda-na-nato-1130846679.html

https://crimea.ria.ru/20230821/odin-iz-nachalnikov-zheleznoy-dorogi-odessy-zaderzhan-za-diversiyu-v-khersone-1130853312.html

https://crimea.ria.ru/20230821/strashnoe-dtp-v-turtsii--avtobus-s-passazhirami-sletel-v-uschele-1130838740.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, москва, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , всу (вооруженные силы украины), происшествия, луна