https://crimea.ria.ru/20230821/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-avgusta-1130862699.html
Главные события и заявления дня: 21 августа
Главные события и заявления дня: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Главные события и заявления дня: 21 августа
Атаки БПЛА на Подмосковье продолжаются. Киевские власти планируют принудительную эвакуацию из Харьковской области. ВСУ несут потери в столкновении с российской... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T22:39
2023-08-21T22:39
2023-08-21T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Атаки БПЛА на Подмосковье продолжаются. Киевские власти планируют принудительную эвакуацию из Харьковской области. ВСУ несут потери в столкновении с российской армией. Названа причина аварии "Луны-25" в космосе. В Москве находят новые тела утонувших диггеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Двойная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшиеВ понедельник около семи утра в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства, никто не пострадал.В течение получаса дежурные силы ПВО сработали уже над территорией Истринского района. Сбили два БПЛА. В результате падения одного из них пострадали жители СНТ “Дорожник”. Обломки беспилотника упали на жилой дом. Мужчине с травмами понадобилась госпитализация. Женщина от поездки в больницу отказалась.В Харькове планируют эвакуациюКиевский режим ожидает "угрозу вторжения" и собирается принудительно эвакуировать жителей Харьковской области. В списке порядка 80 населенных пунктов. Все они граничат с территорией Российской Федерации.Армия России наступаетНа Купянском направлении российские войска идут в активное наступление. Бои здесь ведут подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии. За стуки ВСУ потеряли в личном составе 160 человек.Также разбиты бронированные машины, автомобили и гаубица "Акация". Среди уничтоженного вооружения и западные поставки: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Названа причина аварии "Луны-25" в космосеГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил, что автоматическая станция "Луна-25" разбилась при столкновении с естественным спутником Земли из-за нештатной работы двигателя. По его словам, при попытке перейти на предпосадочную орбиту двигатель аппарата должен был работать 84 секунды. По факту получилось дольше - 127 секунд. Поэтому и произошло столкновение.Сейчас создана аварийная комиссия, результаты работы которой будут учтены при планировании следующих миссий.В Москве находят тела утонувших диггеровМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, что во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. По предварительной версии, несколько девушек и молодых людей отправились на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. По всей видимости, из-за мощного ливня уровень воды в коллекторе резко поднялся. Люди не смогли выбраться.Первых двух погибших обнаружили в воскресенье в Москве-реке в районе парка "Зарядье". В понедельник нашли еще одного утонувшего. Поиск пропавших продолжается.
https://crimea.ria.ru/20230821/v-ssha-nazvali-glavnyy-tormoz-ukrainskogo-kontrnastupleniya-1130857915.html
https://crimea.ria.ru/20230821/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-ob-obmene-belgoroda-na-nato-1130846679.html
https://crimea.ria.ru/20230821/odin-iz-nachalnikov-zheleznoy-dorogi-odessy-zaderzhan-za-diversiyu-v-khersone-1130853312.html
https://crimea.ria.ru/20230821/strashnoe-dtp-v-turtsii--avtobus-s-passazhirami-sletel-v-uschele-1130838740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, москва, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , всу (вооруженные силы украины), происшествия, луна
Главные события и заявления дня: 21 августа
Главные события и заявления воскресенья, 21 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Атаки БПЛА на Подмосковье продолжаются. Киевские власти планируют принудительную эвакуацию из Харьковской области. ВСУ несут потери в столкновении с российской армией. Названа причина аварии "Луны-25" в космосе. В Москве находят новые тела утонувших диггеров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Двойная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие
В понедельник около семи утра в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Об этом сообщили
в Минобороны. По информации ведомства, никто не пострадал.
В течение получаса дежурные силы ПВО сработали
уже над территорией Истринского района. Сбили два БПЛА. В результате падения одного из них пострадали
жители СНТ “Дорожник”. Обломки беспилотника упали на жилой дом. Мужчине с травмами понадобилась госпитализация. Женщина от поездки в больницу отказалась.
В Харькове планируют эвакуацию
Киевский режим ожидает "угрозу вторжения" и собирается принудительно эвакуировать
жителей Харьковской области. В списке порядка 80 населенных пунктов. Все они граничат с территорией Российской Федерации.
Армия России наступает
На Купянском направлении российские войска идут в активное наступление
. Бои здесь ведут подразделения группировки войск "Западная" при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии. За стуки ВСУ потеряли в личном составе 160 человек.
Также разбиты бронированные машины, автомобили и гаубица "Акация". Среди уничтоженного вооружения и западные поставки: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, М109 Paladin производства США и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Названа причина аварии "Луны-25" в космосе
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил
, что автоматическая станция "Луна-25" разбилась при столкновении с естественным спутником Земли из-за нештатной работы двигателя. По его словам, при попытке перейти на предпосадочную орбиту двигатель аппарата должен был работать 84 секунды. По факту получилось дольше - 127 секунд. Поэтому и произошло столкновение.
Сейчас создана аварийная комиссия, результаты работы которой будут учтены при планировании следующих миссий.
В Москве находят тела утонувших диггеров
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, что во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди.
По предварительной версии, несколько девушек и молодых людей отправились на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. По всей видимости, из-за мощного ливня уровень воды в коллекторе резко поднялся. Люди не смогли выбраться.
Первых двух погибших обнаружили в воскресенье в Москве-реке в районе парка "Зарядье". В понедельник нашли
еще одного утонувшего. Поиск пропавших продолжается.