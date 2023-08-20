https://crimea.ria.ru/20230820/kak-v-krymu-pomogayut-onkobolnym-detyam-i-ikh-roditelyam-1130768570.html

Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям

Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям

Фонд "Дари на жизнь" расширяет штат сотрудников для увеличения объемов помощи онкобольным детям в Крыму, в том числе из семей беженцев из новых регионов России, РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T19:34

2023-08-20T19:34

2023-08-20T19:34

радио "спутник в крыму"

онкология

нина аксенова

крым

новые регионы россии

здравоохранение в крыму и севастополе

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126161202_0:198:968:743_1920x0_80_0_0_4d6111318c0afc0a33d9ee582b70eb47.jpg

Учредитель фонда «Дари на жизнь» Нина Аксенова Учредитель фонда «Дари на жизнь» Нина Аксенова audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Фонд "Дари на жизнь" расширяет штат сотрудников для увеличения объемов помощи онкобольным детям в Крыму, в том числе из семей беженцев из новых регионов России, оставшихся жить в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель фонда "Дари на жизнь" Нина Аксенова.По словам Аксеновой, проблемы, с которыми сталкиваются семьи с онкобольными детьми, решаются фондом разными способами."У нас больница наполнена лекарствами, но бывает такое, когда у ребенка есть один шанс, и мы готовы закупить препарат, за которым по рекомендации врача обращается мама. Есть случаи, когда нужно провести те дообследования ребенка, которые не покрываются полисом ОМС, мы тут тоже приходим на помощь. Есть дети, которые поступают с юга Украины, и у них не всегда есть документы, а лечить надо было еще вчера, существует определенная процедура, и мы подхватываем этих детей и оплачиваем им анализы, обследования, лекарства. Бывают детки, у которых возникают рецидивы – больница не может все точно спрогнозировать – то же самое: ориентируемся, выработалась система, есть курьер, кто-то достает нужное в Москве. Когда препараты очень дорогостоящие и речь идет о миллионах, мы можем подсказать фонды в России, которые возьмутся и помогут их закупить", – рассказала Аксенова, отметив, что за время действия фонда в помощи не было отказано ни одному ребенку.Одна из новых проблем – неосведомленность родителей с онкобольными детьми из новых регионов России. Многие "еще не ориентируются в российском законодательстве" и не знают, на какую могут рассчитывать помощь и поддержку со стороны государства, отмечает она. Для этого в фонде работают юристы, и сегодня штат здесь расширяют: ищут специалиста, который знаком со спецификой работы в НКО и готов консультировать по этим вопросам.Также фонд в поисках психолога, который будет приходить в отделение онкогематологии Республиканской детской клинической больницы в Симферополе и помогать столкнувшимся с онкологией подросткам и их родителям, которые ухаживают за детьми и находятся в медучреждении длительное время, добавила учредитель фонда.Помимо плановой работы, фонд "Дари на жизнь" регулярно проводит акции и сегодня, в преддверии Дня знаний, в очередной раз призывает родителей, учеников и учителей поддержать акцию "Дети вместо цветов", которая предполагает отказ от покупки множества букетов ради благотворительного взноса.Благотворительный фонд "Дари на жизнь" работает в Крыму уже три года, помогая онкобольным детям и молодым взрослым от 18 до 25 лет, а также оказывает психологическую и арт-терапевтическую помощь в отделении онкогематологии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе и поддерживает родителей, потерявших детей с онкологией.Ранее в Минздраве Крыма сообщили назвали причины роста в республике заболеваемости детей туберкулезом. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма "Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей

https://crimea.ria.ru/20230215/shans-na-zhizn-kak-vyyavit-rannyuyu-detskuyu-onkologiyu-i-spasti-rebenka-1127000033.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, нина аксенова, крым, новые регионы россии, здравоохранение в крыму и севастополе, республиканская детская клиническая больница (рдкб)