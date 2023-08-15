https://crimea.ria.ru/20230815/moda-na-dobro-v-krymu-proydet-aktsiya-v-podderzhku-palliativnykh-detey-1130756602.html

"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей

"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей - РИА Новости Крым, 15.08.2023

"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей

В Симферополе пройдет дизайн-маркет, выручка от которого будет направлена на оказание помощи тяжелобольным детям Крыма в рамках благотворительной акции "Мода на РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T21:31

2023-08-15T21:31

2023-08-15T21:31

новости крыма

симферополь

благотворительность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе пройдет дизайн-маркет, выручка от которого будет направлена на оказание помощи тяжелобольным детям Крыма в рамках благотворительной акции "Мода на добро". Об этом сообщили в пресс-службе Крымского детского хосписа. Проект объединил медиков и творческих людей, дизайнеров и стилистов, доказывая, что милосердие – это красиво.Дизайн-маркет развернется на видовой крыше ТЦ в центре Симферополя 19 августа. Свои авторские изделия на площадке представят не только крымские бренды, но и гости из других регионов России. Все вырученные от продаж средства будут направлены детскому хоспису.Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года. Благотворительная организация реализует проекты: "ПРОродителей", "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба", а также развивает кадровый потенциал и комплексную систему паллиативной помощи детям в Республике Крым. В планах руководства – построить первый в стране детский хоспис у моря.Сегодня под опекой хосписа находится 60 детей. Из них шестеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и один ребенок – на неинвазивной ИВЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, благотворительность, общество