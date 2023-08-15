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"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей
"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей
В Симферополе пройдет дизайн-маркет, выручка от которого будет направлена на оказание помощи тяжелобольным детям Крыма в рамках благотворительной акции "Мода на РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T21:31
2023-08-15T21:31
новости крыма
симферополь
благотворительность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе пройдет дизайн-маркет, выручка от которого будет направлена на оказание помощи тяжелобольным детям Крыма в рамках благотворительной акции "Мода на добро". Об этом сообщили в пресс-службе Крымского детского хосписа. Проект объединил медиков и творческих людей, дизайнеров и стилистов, доказывая, что милосердие – это красиво.Дизайн-маркет развернется на видовой крыше ТЦ в центре Симферополя 19 августа. Свои авторские изделия на площадке представят не только крымские бренды, но и гости из других регионов России. Все вырученные от продаж средства будут направлены детскому хоспису.Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года. Благотворительная организация реализует проекты: "ПРОродителей", "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба", а также развивает кадровый потенциал и комплексную систему паллиативной помощи детям в Республике Крым. В планах руководства – построить первый в стране детский хоспис у моря.Сегодня под опекой хосписа находится 60 детей. Из них шестеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и один ребенок – на неинвазивной ИВЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать
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96
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новости крыма, симферополь, благотворительность, общество
"Мода на добро": в Крыму пройдет акция в поддержку паллиативных детей

В Симферополе пройдет дизайн-маркет – все вырученные средства направят детскому хоспису

21:31 15.08.2023
 
© РИА Новости КрымПаллиативное отделение РДКБ и КДХ
Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе пройдет дизайн-маркет, выручка от которого будет направлена на оказание помощи тяжелобольным детям Крыма в рамках благотворительной акции "Мода на добро". Об этом сообщили в пресс-службе Крымского детского хосписа.
Проект объединил медиков и творческих людей, дизайнеров и стилистов, доказывая, что милосердие – это красиво.
"Одежда из моды выходит, доброта – никогда. Дизайнеры и владельцы магазинов бесплатно передали нам модную одежду и украшения, которые можно приобрести по символической стоимости и тем самым сделать доброе дело: помочь тяжелобольным детям", – оценила идею соорганизатор акции, попечитель Крымского детского хосписа, главврач медцентра Виктория Амосова.
Дизайн-маркет развернется на видовой крыше ТЦ в центре Симферополя 19 августа. Свои авторские изделия на площадке представят не только крымские бренды, но и гости из других регионов России. Все вырученные от продаж средства будут направлены детскому хоспису.
Крымский детский хоспис помогает детям, которых нельзя вылечить, с 2019 года. Благотворительная организация реализует проекты: "ПРОродителей", "Вместо мамы", "Доброняня", "Выездная служба", а также развивает кадровый потенциал и комплексную систему паллиативной помощи детям в Республике Крым. В планах руководства – построить первый в стране детский хоспис у моря.
Сегодня под опекой хосписа находится 60 детей. Из них шестеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и один ребенок – на неинвазивной ИВЛ.
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