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Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера
Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера
Новый модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера может быть построен на территории действующей больницы в Симферополе... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-27T20:35
2023-04-28T07:43
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Анна Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе
Анна Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Новый модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера может быть построен на территории действующей больницы в Симферополе. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".На данный момент в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных, шесть тысяч крымчан проходят лечение.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году в Симферополе планируют построить новый модульный корпус онкологического клинического диспансера. Стоимость работ – 120 миллионов рублей.Нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер существенно возросла, поскольку туда на лечение приезжают больные из Херсонской и Запорожской областей. Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМСЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублейВ Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – АксеновСтимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта
https://crimea.ria.ru/20230428/tsentry-ambulatornoy-onkologicheskoy-pomoschi-razvernuli-v-pyati-gorodakh-kryma-1128403027.html
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, онкология, анна рубель, здоровье, симферополь
Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера

Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе

20:35 27.04.2023 (обновлено: 07:43 28.04.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие онкологического диспансера в Набережных Челнах
Открытие онкологического диспансера в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Новый модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера может быть построен на территории действующей больницы в Симферополе. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".
Анна Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе
Вчера, 20:35
"На сегодняшний день он, вероятнее всего, будет располагаться на территории действующего онкодиспансера имени Ефетова в микрорайоне Марьино в Симферополе. Это будет еще один корпус - новый и современный. Сейчас коллеги решают, это будет хирургический корпус или корпус для дневного стационара", - рассказала она.
На данный момент в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных, шесть тысяч крымчан проходят лечение.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году в Симферополе планируют построить новый модульный корпус онкологического клинического диспансера. Стоимость работ – 120 миллионов рублей.
Нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер существенно возросла, поскольку туда на лечение приезжают больные из Херсонской и Запорожской областей. Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМС
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