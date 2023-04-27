https://crimea.ria.ru/20230427/gde-v-krymu-postroyat-novyy-korpus-onkodispansera-1128399325.html

Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера

Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера

Новый модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера может быть построен на территории действующей больницы в Симферополе... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-27T20:35

2023-04-27T20:35

2023-04-28T07:43

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Анна Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе Анна Рубель: новый корпус онкодиспансера построят на территории больницы в Симферополе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Новый модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера может быть построен на территории действующей больницы в Симферополе. Об этом рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму".На данный момент в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных, шесть тысяч крымчан проходят лечение.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году в Симферополе планируют построить новый модульный корпус онкологического клинического диспансера. Стоимость работ – 120 миллионов рублей.Нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер существенно возросла, поскольку туда на лечение приезжают больные из Херсонской и Запорожской областей. Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМСЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублейВ Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – АксеновСтимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230428/tsentry-ambulatornoy-onkologicheskoy-pomoschi-razvernuli-v-pyati-gorodakh-kryma-1128403027.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, онкология, анна рубель, здоровье, симферополь