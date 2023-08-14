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Главные события и заявления дня: 14 августа

Главные события и заявления дня: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Главные события и заявления дня: 14 августа

Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер ядерного образования. Заявления Владимира Путина в ходе форума "Армия-2023". Шойгу высказался о характеристиках... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T22:01

2023-08-14T22:01

2023-08-14T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер ядерного образования. Заявления Владимира Путина в ходе форума "Армия-2023". Шойгу высказался о характеристиках военной техники НАТО. Банк России принял решение обсудить ключевую ставку досрочно. Наместник Киево-Печерской лавры был срочно прооперирован в кардиологическом отделении одной из больниц Киева. США выделили Киеву вооружений еще 200 млн долларов. Киевский режим продолжает попытки атак на объекты на территории России. Российские военные уничтожили базу морских беспилотников ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления президента РФ Владимира Путина на форуме "Армия-2023"Число иностранный компаний, которые представили свою продукцию на площадке форума "Армия-2023" выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Кроме того, в парке "Патриот" представлено более 28 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения российского производства.По словам президента, Россия предлагает дружественным странам развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, проведении совместных командно-штабных и других учений.Шойгу: техника НАТО оказалась небезупречнойШироко разрекламированная западная техника производства стран-участниц НАТО на деле оказалась далеко небезупречной.Министр подчеркнул, что российское вооружение при этом показывает свою надежность и эффективность в реальных условиях. Он также сообщил, что в России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД.В Обнинске будут обучать атомщиков со всего мираПрезидент РФ Владимир Путин поддержал идею создания кластера международного ядерного образования. Инициатором создания учебной базы выступил главой "Росатома" Алексей Лихачев."Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место - Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования", - сказалЛихачев в ходе встречи.Банк России объявил досрочное заседание по ключевой ставкеВо вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. О принятом решении будет сообщено в 10:30 по московскому времени. В понедельник курс доллара впервые с марта 2022 года поднялся выше 100 рублей. Комментирую происходящее, ряд экономистов заявили, что повышение ставки рефинансирования не сможет повлиять на кур национальной валюты, а только усугубит состояние национальной экономики.Вашингтон заявил о новом пакете военной помощи УкраинеМинистерство обороны (США) объявило о дополнительной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это объявление является 44-м траншем администрации (президента США Джо) Байдена, который будет предоставлен из запасов министерства обороны для Украины.В общей сложности киевский режим получит вооружения на 200 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства.Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ14 августа около 12:15 и 12:45 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Как пояснили в Минобороны РФ, российскими средствами ПВО беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.База безэкипажных катеров ВСУ уничтожена российской армиейВооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Кроме того, российские военные за сутки отразили шестнадцать атак ВСУ, остановили вражеских диверсантов и уничтожили еще 625 украинских боевиков. А над Баренцевым морем российский истребитель МиГ-29 заставил развернуться от государственной границы самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

https://crimea.ria.ru/20230814/vs-rf-za-sutki-otrazili-16-atak-vsu---unichtozheny-esche-625-boevikov-1130728633.html

https://crimea.ria.ru/20230814/rossiyskiy-istrebitel-mig-29-ne-dopustil-narushenie-gosgranitsy-1130728488.html

https://crimea.ria.ru/20230814/medovyy-spas-svyaschennik-obyasnil-smysl-prazdnika-1130724359.html

https://crimea.ria.ru/20230814/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-prooperirovan-v-kardiologii-1130730602.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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