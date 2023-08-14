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Экономисты предрекли существенное и длительное повышение цен в России
Экономисты предрекли существенное и длительное повышение цен в России - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Экономисты предрекли существенное и длительное повышение цен в России
Российскому потребителю следует ожидать существенного и длительного повышения цен, в том числе и на товары первой необходимости, на фоне девальвации... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T18:37
2023-08-14T18:37
2023-08-14T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Российскому потребителю следует ожидать существенного и длительного повышения цен, в том числе и на товары первой необходимости, на фоне девальвации национальной валюты. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразили эксперты-экономисты.Напомним, курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. По состоянию на 9:10 американская валюта торговалась по 100,15 рубля, а евро приблизился к 110 рублям. Юань вырос до 13,77 рубля.Комментируя вероятные последствия для внутреннего рынка и возможное увеличение цен для населения, экономист, директор Института нового общества Василий Колташев отметил, что сложившая в стране ситуация по-своему уникальна, поскольку национальная валюта дешевеет на форе роста мировых товарных цен.По мнению эксперта, это означает, что "произойдет повышение цен не только по статье "промышленный импорт", но и по статьям "продовольственные товары" и по многим - многим другим."Нас ожидает сильное повышение цен. Трудно сказать, какие это будет иметь инфляционные последствия, но ясно, что удар будет сильный", – подчеркнул экономист.С такой позицией во многом согласен научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации "ускорение инфляции абсолютно неизбежно".Он также отметил, что рост доходов населения, скорее всего "не будет поспевать за увеличением цен, поэтому гражданам придется сокращать потребление".Прогнозы и сценарииПо оценкам научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, стабилизации ситуации "не следует ждать до завершения специальной военной операции".В свою очередь директор Института нового общества Василий Колташев уверен, что основной причиной падения курса национальной валюты связано освобождением экспортных компаний от обязательств по продаже экспортной выручки и снятием ограничений на вывоз валюты и капиталов из России.Поэтому для реализации позитивного сценария, который заключается в отскоке доллара хотя бы к 90 рублям, "необходимо возвращение требований к компаниям-экспортерам по продаже выручки". Однако для этого необходимо вмешательство правительства РФ, возможно – вмешательство президента страны, добавил эксперт."Негативный сценарий предсказать весьма сложно, потому как "гнать" рубль вниз можно до бесконечности. В условиях, когда вся выручка от российского экспорта остается за границей, страна превращается в "колонию" из которой вывозят товар, но деньги от его продажи в страну не возвращаются. В таких условиях рубль просто обязан падать", – подчеркнул Колташев.Влияние ключевой ставкиПо мнению экспертов, возможное увеличение ключевой ставки, которое может произойти в ходе запланированного на 15 сентября 2023 года заседания Совета директоров Банка России не только не улучшит, но и усугубит ситуацию с ценообразованием, более того, может иметь губительные последствия для малого и среднего бизнеса.Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предрек национальной валюте падение до 110 рублей за доллар в случае, если правительство РФ не предпримем никаких радикальных мер по повышению эффективности национальной экономики. Властям также необходимо обратить внимание на кредитно-денежную политику Центробанка, от которой много что зависит, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - экспертПочему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в КрымуПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
https://crimea.ria.ru/20230810/chto-budet-s-kursom-dollara---mnenie-eksperta-1130640425.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
доллар, курс доллара, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, россия, василий колташев, михаил беляев, руслан гринберг
Экономисты предрекли существенное и длительное повышение цен в России
Рост доллара повлечет ощутимое подорожание всех групп товаров в стране - мнение экспертов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым
. Российскому потребителю следует ожидать существенного и длительного повышения цен, в том числе и на товары первой необходимости, на фоне девальвации национальной валюты. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразили эксперты-экономисты.
Напомним, курс доллара на Московской бирже
впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. По состоянию на 9:10 американская валюта торговалась по 100,15 рубля, а евро приблизился к 110 рублям. Юань вырос до 13,77 рубля.
Комментируя вероятные последствия для внутреннего рынка и возможное увеличение цен для населения, экономист, директор Института нового общества Василий Колташев отметил, что сложившая в стране ситуация по-своему уникальна, поскольку национальная валюта дешевеет на форе роста мировых товарных цен.
"Впервые за последние десятилетия мы наблюдаем обрушение рубля на фоне растущих мировых товарных цен. Напомню, девальвация происходила на фоне повышения мировых цен на рис, пшеницу, зерно, нефть, природный газ и т.д.", – сказал Колташев.
По мнению эксперта, это означает, что "произойдет повышение цен не только по статье "промышленный импорт", но и по статьям "продовольственные товары" и по многим - многим другим.
"Нас ожидает сильное повышение цен. Трудно сказать, какие это будет иметь инфляционные последствия, но ясно, что удар будет сильный", – подчеркнул экономист.
С такой позицией во многом согласен научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации "ускорение инфляции абсолютно неизбежно".
"Обычная история при девальвации рациональной валюты: чем выше доля импорта в предложении, тем сильнее влияние на ценообразование внутри страны. И, похоже, что ускорение инфляции абсолютно неизбежно. Оно произойдет за счет удорожания импортных продуктов, сырья и компонентов, замещение которых в России до настоящего времени не произошло", – пояснил Гринберг.
Он также отметил, что рост доходов населения, скорее всего "не будет поспевать за увеличением цен, поэтому гражданам придется сокращать потребление".
Прогнозы и сценарии
По оценкам научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, стабилизации ситуации "не следует ждать до завершения специальной военной операции".
В свою очередь директор Института нового общества Василий Колташев уверен, что основной причиной падения курса национальной валюты связано освобождением экспортных компаний от обязательств по продаже экспортной выручки и снятием ограничений на вывоз валюты и капиталов из России.
"Обязанность, которая была установлена в ходе совещания с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина после начала специальной военной операции, отменена полностью. Что и привело к ослаблению рубля даже на фоне роста мировых товарных цен", – пояснил Колташев.
Поэтому для реализации позитивного сценария, который заключается в отскоке доллара хотя бы к 90 рублям, "необходимо возвращение требований к компаниям-экспортерам по продаже выручки". Однако для этого необходимо вмешательство правительства РФ, возможно – вмешательство президента страны, добавил эксперт.
"Негативный сценарий предсказать весьма сложно, потому как "гнать" рубль вниз можно до бесконечности. В условиях, когда вся выручка от российского экспорта остается за границей, страна превращается в "колонию" из которой вывозят товар, но деньги от его продажи в страну не возвращаются. В таких условиях рубль просто обязан падать", – подчеркнул Колташев.
Влияние ключевой ставки
По мнению экспертов, возможное увеличение ключевой ставки, которое может произойти в ходе запланированного на 15 сентября 2023 года заседания Совета директоров Банка России не только не улучшит, но и усугубит ситуацию с ценообразованием, более того, может иметь губительные последствия для малого и среднего бизнеса.
"Повышение ключевой ставки в таких условиях только ухудшает ситуацию, так как затрудняет кредитование малого и среднего бизнеса, покупателей недвижимости и т.д. В результате мы получаем как раз проблему: повышение ставки никак не останавливает отток капиталов, не заставляет компании-экспортеров продавать валютную выручку. Напротив, повышение ставки только сделает деньги внутри страны дороже, что усилит недовольство и недоверие к принимаемым решениям", – подытожил Колташев.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предрек национальной валюте падение
до 110 рублей за доллар в случае, если правительство РФ не предпримем никаких радикальных мер по повышению эффективности национальной экономики. Властям также необходимо обратить внимание на кредитно-денежную политику Центробанка, от которой много что зависит, подчеркнул он.
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