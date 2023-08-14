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Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию
Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
владимир путин (политик)
новости
росатом
образование в россии
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования.Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов."Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодежи и студентов."Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даем людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома"."Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.
https://crimea.ria.ru/20230814/putin-82-inostrannye-kompanii-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-armii-2023-1130722936.html
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владимир путин (политик), новости, росатом, образование в россии, высшее образование
Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию

Путин поддержал идею "Росатома" создать в Обнинске кластер по ядерному образованию

14:45 14.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования.
"Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место - Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования", - сказал Лихачев в ходе встречи.
Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов.
"Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.
Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодежи и студентов.
"Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даем людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома".
"Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.
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