https://crimea.ria.ru/20230814/putin-podderzhal-ideyu-rosatoma-sozdat-klaster-po-yadernomu-obrazovaniyu-1130725109.html

Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию

Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

владимир путин (политик)

новости

росатом

образование в россии

высшее образование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым поддержал идею создания в Обнинске на севере Калужской области кластера международного ядерного образования.Он также добавил, что Обнинск очень выгодно находится относительно Москвы и аэропортов."Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - согласился Путин.Лихачев рассказал главе государства о планах осенью собрать в Обнинске большую конференцию, которая станет в будущем частью Форума молодежи и студентов."Около 50 стран именно по ядерной линии направляют нам своих молодых представителей. Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даем людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - рассказал глава "Росатома"."Спасибо. Так и сделаем", - отреагировал президент.

https://crimea.ria.ru/20230814/putin-82-inostrannye-kompanii-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-armii-2023-1130722936.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, росатом, образование в россии, высшее образование