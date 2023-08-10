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Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний
Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний
В новом учебном году занятия начнутся более чем в 90 школах Херсонской области, это на половину больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T20:33
2023-08-10T20:33
херсонская область
образование в россии
новые регионы россии
общество
сергей черевко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году занятия начнутся более чем в 90 школах Херсонской области, это на половину больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Замглавы областного правительства отметил, что регион ведет подготовку к учебному году в очень непростых условиях. В первую очередь это близость фронта. Кроме того, это усложнение логистических связей из-за обстрела мостов и ремонтных работ на дорогах и магистралях.Однако, не смотря на все сложности, подготовка к учебному году продолжается. В качестве примера Черевко привел школу в Геническе, где полным ходом ведутся капитальные ремонтные работы.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублейХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахВ новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными
херсонская область
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херсонская область, образование в россии, новые регионы россии, общество, сергей черевко
Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний

Более чем в 90 школах Херсонской области в этом году прозвенит первых звонок

20:33 10.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году занятия начнутся более чем в 90 школах Херсонской области, это на половину больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"В пошлом году обучение проводилось в 64 школах. В этом к первому сентября минимум в 92 школах прозвучит первый звонок, – сказал Черевко. – И эта работа будет продолжаться в октябрьские, ноябрьские и последующие дни. Опять-таки, исходя из оперативной обстановки".
Замглавы областного правительства отметил, что регион ведет подготовку к учебному году в очень непростых условиях. В первую очередь это близость фронта. Кроме того, это усложнение логистических связей из-за обстрела мостов и ремонтных работ на дорогах и магистралях.
Однако, не смотря на все сложности, подготовка к учебному году продолжается. В качестве примера Черевко привел школу в Геническе, где полным ходом ведутся капитальные ремонтные работы.
"Такого объема этот объект не видел никогда. Уже к первому сентября на той площади, которая у меня за спиной, будет уложена тротуарная плитка, появятся элементы благоустройства. В самой школе капитально отремонтирована кровля, школа утеплена. Сейчас идет замена полов, электрооборудования, канализации и других систем", – уточнил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов.
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Херсонская областьОбразование в РоссииНовые регионы РоссииОбществоСергей Черевко
 
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