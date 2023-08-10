https://crimea.ria.ru/20230810/skolko-shkol-khersonskoy-oblasti-otroyut-dveri-v-den-znaniy-1130659498.html

Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний

Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Сколько школ Херсонской области отроют двери в День знаний

В новом учебном году занятия начнутся более чем в 90 школах Херсонской области, это на половину больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T20:33

2023-08-10T20:33

2023-08-10T20:33

херсонская область

образование в россии

новые регионы россии

общество

сергей черевко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336022_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64f40cce5e6dce10c4cca61ffbb9223c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В новом учебном году занятия начнутся более чем в 90 школах Херсонской области, это на половину больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.Замглавы областного правительства отметил, что регион ведет подготовку к учебному году в очень непростых условиях. В первую очередь это близость фронта. Кроме того, это усложнение логистических связей из-за обстрела мостов и ремонтных работ на дорогах и магистралях.Однако, не смотря на все сложности, подготовка к учебному году продолжается. В качестве примера Черевко привел школу в Геническе, где полным ходом ведутся капитальные ремонтные работы.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублейХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахВ новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, образование в россии, новые регионы россии, общество, сергей черевко