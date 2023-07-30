https://crimea.ria.ru/20230730/kak-v-kerchi-otprazdnovali-den-vmf-1130421814.html

Как в Керчи отпраздновали День ВМФ

Как в Керчи отпраздновали День ВМФ - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Как в Керчи отпраздновали День ВМФ

В Керчи прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T16:28

2023-07-30T16:28

2023-07-30T16:28

керчь

крым

армия и флот

военно-морской флот рф

праздники и памятные даты

общество

святослав брусаков

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130421568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e0392f2b27c88733e5bf85d88df31d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Керчи прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.Руководство города и представители крымской власти возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах."Сегодня мы отмечаем День военно-морского флота. День ВМФ – это память Отечества о морской славе. Мы вспоминаем моряков Черноморского флота, защищавших Родину в сражениях Великой Отечественной войны, гордимся всеми, кто несет службу в наши дни, стоит на страже безопасности страны и народа", - написал мэр в своем Telegram.Кроме того, в рамках праздничных мероприятий прошло чествование ветеранов, членов военно-патриотической организации "Фарватер".В Севастополе в рамках празднования Дня Военно-Морского флота России прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе, а также прошла выставка военной техники на площади Нахимова. Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуРоссийские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевОт истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, армия и флот, военно-морской флот рф, праздники и памятные даты, общество, святослав брусаков, новости крыма