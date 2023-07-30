https://crimea.ria.ru/20230730/kak-v-kerchi-otprazdnovali-den-vmf-1130421814.html
Как в Керчи отпраздновали День ВМФ
Как в Керчи отпраздновали День ВМФ - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Как в Керчи отпраздновали День ВМФ
В Керчи прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T16:28
2023-07-30T16:28
2023-07-30T16:28
керчь
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армия и флот
военно-морской флот рф
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Керчи прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.Руководство города и представители крымской власти возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах."Сегодня мы отмечаем День военно-морского флота. День ВМФ – это память Отечества о морской славе. Мы вспоминаем моряков Черноморского флота, защищавших Родину в сражениях Великой Отечественной войны, гордимся всеми, кто несет службу в наши дни, стоит на страже безопасности страны и народа", - написал мэр в своем Telegram.Кроме того, в рамках праздничных мероприятий прошло чествование ветеранов, членов военно-патриотической организации "Фарватер".В Севастополе в рамках празднования Дня Военно-Морского флота России прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе, а также прошла выставка военной техники на площади Нахимова. Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуРоссийские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевОт истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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керчь, крым, армия и флот, военно-морской флот рф, праздники и памятные даты, общество, святослав брусаков, новости крыма
Как в Керчи отпраздновали День ВМФ
В Керчи День ВМФ отметили встречей с ветеранами и почтили память погибших десантников
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Керчи прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.
Руководство города и представители крымской власти возложили цветы к памятнику десантников, а также спустили в море венок в память о погибших воинах.
"Сегодня мы отмечаем День военно-морского флота. День ВМФ – это память Отечества о морской славе. Мы вспоминаем моряков Черноморского флота, защищавших Родину в сражениях Великой Отечественной войны, гордимся всеми, кто несет службу в наши дни, стоит на страже безопасности страны и народа", - написал мэр в своем Telegram.
Кроме того, в рамках праздничных мероприятий прошло чествование ветеранов, членов военно-патриотической организации "Фарватер".
В Севастополе
в рамках празднования Дня Военно-Морского флота России прошел благодарственный молебен во Владимирском соборе, а также прошла выставка военной техники на площади Нахимова.
Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел
30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран. Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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