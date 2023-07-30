https://crimea.ria.ru/20230730/kak-sevastopol-prazdnuet-den-voenno-morskogo-flota-rossii-1130412559.html
Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России
Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России
В Севастополе проходит празднование Дня Военно-Морского флота России. О праздничных мероприятиях в городе рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T12:45
2023-07-30T12:45
2023-07-30T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит празднование Дня Военно-Морского флота России. О праздничных мероприятиях в городе рассказал губернатор Михаил Развожаев.Праздничный день начался с благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. При этом на площади Нахимова развернули выставку военной техники."Посмотрите с каким азартом ребята изучают военную технику и с детства знают: флот - это мощь! Многие потом продолжают династии отцов и идут на военную службу", - отметил губернатор.Накануне Развожаев вместе с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым на торжественном собрании вручил военнослужащим благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, безупречную службу и вспомнил погибших героев."В этот день правильно вспомнить подвиги наших погибших героев. Каждое имя которого будет обязательно вписано золотыми буквами в историю города и нашей страны. Сейчас идет контрнаступление укронацистов, идут тяжелые бои, наша 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты вновь проявляет чудеса героизма. Это отметил и наш Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин", - отметил губернатор.Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Ранее власти Крыма и Севастополя поздравили командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России, отметив, что российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. По словам Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуРоссийские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевКак Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
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севастополь, армия и флот, военно-морской флот рф, общество, праздники и памятные даты, новости крыма, михаил развожаев
Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России
В Севастополе в День Военно-Морского флота прошел молебен и выставка военной техники
12:45 30.07.2023 (обновлено: 12:46 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит празднование Дня Военно-Морского флота России. О праздничных мероприятиях в городе рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Мы отказались в этом году от массовых гуляний, но всенародный праздник – День Военно-Морского флота – это душа Севастополя. Его героическое прошлое, славное настоящее и великое будущее", - написал Развожаев в своем Telegram.
Праздничный день начался с благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. При этом на площади Нахимова развернули выставку военной техники.
"Посмотрите с каким азартом ребята изучают военную технику и с детства знают: флот - это мощь! Многие потом продолжают династии отцов и идут на военную службу", - отметил губернатор.
Накануне Развожаев вместе с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым на торжественном собрании вручил военнослужащим благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, безупречную службу и вспомнил погибших героев.
"В этот день правильно вспомнить подвиги наших погибших героев. Каждое имя которого будет обязательно вписано золотыми буквами в историю города и нашей страны. Сейчас идет контрнаступление укронацистов, идут тяжелые бои, наша 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты вновь проявляет чудеса героизма. Это отметил и наш Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин", - отметил губернатор.
Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел
30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Ранее власти Крыма и Севастополя поздравили
командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России, отметив, что российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. По словам Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец.
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".
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