https://crimea.ria.ru/20230730/kak-sevastopol-prazdnuet-den-voenno-morskogo-flota-rossii-1130412559.html

Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России

Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России

В Севастополе проходит празднование Дня Военно-Морского флота России. О праздничных мероприятиях в городе рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T12:45

2023-07-30T12:45

2023-07-30T12:46

севастополь

армия и флот

военно-морской флот рф

общество

праздники и памятные даты

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130412282_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3afc889a234a6d901b1f0aa213795090.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит празднование Дня Военно-Морского флота России. О праздничных мероприятиях в городе рассказал губернатор Михаил Развожаев.Праздничный день начался с благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. При этом на площади Нахимова развернули выставку военной техники."Посмотрите с каким азартом ребята изучают военную технику и с детства знают: флот - это мощь! Многие потом продолжают династии отцов и идут на военную службу", - отметил губернатор.Накануне Развожаев вместе с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым на торжественном собрании вручил военнослужащим благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, безупречную службу и вспомнил погибших героев."В этот день правильно вспомнить подвиги наших погибших героев. Каждое имя которого будет обязательно вписано золотыми буквами в историю города и нашей страны. Сейчас идет контрнаступление укронацистов, идут тяжелые бои, наша 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты вновь проявляет чудеса героизма. Это отметил и наш Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин", - отметил губернатор.Парад в честь Дня Военно-Морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем принял участие президент России Владимир Путин и главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Ранее власти Крыма и Севастополя поздравили командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России, отметив, что российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. По словам Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом годуРоссийские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевКак Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230730/nesokrushimaya-mosch-vlasti-kryma--pozdravili-moryakov-s-dnem-vmf-rossii-1130404696.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот, военно-морской флот рф, общество, праздники и памятные даты, новости крыма, михаил развожаев